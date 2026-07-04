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Jeroen van Poppel

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El defensa del Ajax, Dies Janse, habla sin tapujos: «Las ideas del nuevo entrenador son extrañas»

Panathinaikos vs Ajax
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D. Janse

Dies Janse se mostró satisfecho tras volver a jugar con el Ajax. El defensa de 20 años, que el sábado disputó sus primeros minutos desde su cesión al FC Groningen en la derrota 1-3 ante el Panathinaikos, mostró confianza en el nuevo cuerpo técnico liderado por Míchel.

Reconoció que el primer amistoso sirvió sobre todo para recuperar el ritmo y la carga física: «En el primer partido de pretemporada siempre buscas el estímulo físico; aún así, tuvimos que hacer varios sprints», explicó a los canales del Ajax.

Pese a la derrota 1-3, el defensa destacó lo positivo y afirmó que el equipo intenta aplicar de inmediato los principios trabajados en los entrenamientos. «Intentas aplicar de inmediato los esquemas y lo aprendido, aunque eso trae altibajos. Perder 1-3 molesta, pero hay que ver lo positivo y seguir trabajando».

Tras una temporada cedido en el FC Groningen, su regreso a Ámsterdam aún le parece irreal: «Es un poco raro. De repente te vas, luego te cruzas tres veces y ahora ya estás de vuelta».

Disfruta además de volver al campo de entrenamiento con sus compañeros: «Me hace ilusión ver a todos esos chicos y ponernos manos a la obra con energía positiva».

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Janse considera que su cesión fue muy valiosa: no solo disfrutó de muchos minutos en el FC Groningen, sino que, según afirma, también maduró fuera del campo. «Es la primera vez que vives de verdad por tu cuenta y tienes que hacer nuevas amistades. Simplemente maduras más rápido. Eso ha pasado muy rápido en un año».

Sobre la relación con Míchel y su cuerpo técnico, se muestra optimista pese a que, en ocasiones, le cuesta adaptarse a la comunicación. «Tienen ideas extravagantes sobre el juego. Como ya sabéis: el inglés es un pequeño problema y la transmisión de ideas también, pero la idea está ahí. Todo irá bien. Los entrenamientos son intensos. Físicamente se trabaja a un ritmo alto y eso solo puede ser bueno».

A nivel personal, el defensa de 1,96 metros quiere ganar agilidad y mejorar su defensa hacia adelante. «En el partido pensé: aquí podría haber salido. No lo hice, y esos momentos hay que aprovecharlos para ser un central más completo».

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