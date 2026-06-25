El defensa del Ajax Anton Gaaei podría dejar Ámsterdam, ya que la Serie A muestra interés concreto

Anton Gaaei podría dejar el Ajax este verano para fichar por la Serie A, según el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio. El lateral derecho ha despertado el interés concreto del Sassuolo.

El club emiliano ya lo quiso fichar en el último mercado, sin éxito.

Gaaei, con contrato en el Ajax hasta 2028, se ha consolidado como pieza clave tras un inicio complicado.

Queda por ver si convencerá al nuevo entrenador, Míchel.

Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los cinco millones de euros.

Se desconoce la posible indemnización. El internacional danés, con una convocatoria con su selección, ha jugado 111 partidos con el Ajax (7 goles y 13 asistencias).

El Ajax inicia este viernes la pretemporada y Míchel dirigirá su primer entrenamiento.