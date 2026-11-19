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Strahinja Pavlovic hizo una comparación insólita. El defensa del AC Milan participó en el pódcast serbio SS Calcio y allí le preguntaron, entre otras cosas, por su exentrenador Sérgio Conceição. Pavlovic calificó de «hitlerianos» los métodos que empleaba el técnico portugués.

Pavlovic, de 25 años, llegó al Milan en el verano de 2024 y, hasta la fecha, ha tenido cuatro entrenadores allí: Paulo Fonseca, Conceição, Massimiliano Allegri y su técnico actual, Rúben Amorim.

Conceição fue nombrado entrenador del Milan a finales de 2024. Empezó de forma excelente con la conquista de la Supercopa, pero al final no duró más de medio año antes de ser destituido para dejar paso a Allegri.

«Conceição prohibió la Nutella y desde entonces no nos la han vuelto a permitir», recuerda Pavlovic de la etapa de Conceição. «Es una buena persona, me cae bien, pero tenía métodos duros. Hitlerianos».

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«Fuimos a disputar un partido fuera de casa y nos separamos en el hotel. Los jugadores permanecieron juntos; el resto se quedó fuera. Las rodilleras y las coderas eran obligatorias durante los entrenamientos: hiciera un frío bajo cero o 35 grados, había que llevarlas».

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«Tres días antes de un partido, algunos jugadores estuvieron en un concierto hasta las 23:00. Tenía asistentes, o espías, que le informaban, y armó tal revuelo que a ninguno de esos cinco o seis jugadores se le permitió saltar al campo en el siguiente partido».

«Llegó 40 minutos tarde a su primera reunión como entrenador del Milan», añade Pavlovic como tercer ejemplo de los «métodos» de Conceição. «Todos los jugadores y el cuerpo técnico lo estaban esperando. Él estaba en su despacho. Quería dejar claro a todos quién mandaba. Lo hizo a propósito».

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Pavlovic valora más positivamente su etapa a las órdenes de Allegri, que la temporada pasada no logró llevar al Milan a la Liga de Campeones. «Bajo su dirección es cuando más he progresado desde mi llegada a Italia».

«Como defensa, tengo buena velocidad, fuerza y capacidad para sacar el balón desde atrás. También puedo incorporarme al ataque y marcar, pero el aspecto táctico siempre ha sido mi punto débil», afirma Pavlovic.