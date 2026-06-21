El defensa de Túnez, llorando tras la goleada de Japón: «Fuimos al Mundial con un equipo no preparado»

El defensa tunecino del Olympique de Marsella, Ali Al-Abdi, lloró tras la goleada sufrida las «Águilas de Cartago» ante Japón (4-0), este domingo por la mañana en Monterrey (México), en el marco de la Copa del Mundo de 2026, y lanzó duras críticas a la Federación Tunecina de Fútbol y a las decisiones técnicas tomadas antes del torneo.

Túnez se despidió del torneo tras perder 5-1 ante Suecia en el debut, tras lo cual la Federación Tunecina destituyó al seleccionador francés Sabri Lamouchi y nombró a Hervé Renard para revertir la situación. Pero la reacción no llegó y Japón volvió a golear.

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Tras el encuentro, Al-Abdi, visiblemente afectado, declaró a beIN Sports: «Pido perdón a la afición, lo que nos está pasando es incomprensible». También se disculpó con el seleccionador, Hervé Renard, por el resultado.

Al ser preguntado por las causas del fracaso, el jugador expresó su descontento con la gestión de la selección durante el último periodo, afirmando: «Pido perdón a la afición tunecina, no a quienes se divierten difundiendo rumores a diestro y siniestro... Eso no beneficia al país».

Y añadió: «Fuimos al Mundial con un seleccionador nuevo y jugadores que nunca habían jugado juntos, en lugar de recurrir a los más experimentados, mientras que Japón mantuvo el mismo plantel con el que disputó el Mundial de 2022».

«No tuvimos tiempo para trabajar; derribamos todo para reconstruirlo desde cero en vez de corregir errores. Llegamos al Mundial con jugadores que nunca habían jugado juntos. Hacer una selección competitiva necesita tiempo y estabilidad», concluyó.