El defensa de Brasil: «Rezamos por Neymar y debemos mostrar una imagen distinta a la del partido contra Marruecos»

La Federación Brasileña de Fútbol designó al lateral izquierdo Douglas Santos para abrir esta semana las ruedas de prensa de la Seleção, como preparación para la fase final del Mundial.

La selección, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, intensifica su preparación para enfrentar a Haití el sábado a la madrugada en Filadelfia, buscando su primera victoria tras el empate 1-1 con Marruecos en el debut.

El lateral, titular en el último encuentro, elogió a Haití y admitió que la “Samba” debe mejorar para ganar.

El ‘16’ declaró: «Haití mostró en su debut que es muy fuerte físicamente; le jugó de tú a tú a Escocia, así que debemos mejorar lo hecho ante Marruecos».

Sobre las estrellas, destacó a Vinicius Junior, autor del gol ante Marruecos y generador de las ocasiones más peligrosas desde la izquierda, lo que requirió su cobertura defensiva.

Sobre su conexión, afirmó: «Viní es nuestro salvavidas; hablamos mucho para que tenga libertad en la banda izquierda, y eso se vio ante Marruecos. Yo cubro atrás para que él se dedique a definir los partidos».

Mientras la Seleção busca su primer triunfo para calmar el ambiente, la delegación aguarda el regreso de Neymar da Silva; el delantero aún no ha entrenado con balón desde su llegada el 27 de mayo y sigue un programa de recuperación para evitar que empeore su lesión en la pantorrilla.

Santos, quien compartió con Neymar la medalla de oro olímpica de 2016, confía en su pronta recuperación y concluyó: «Todas nuestras expectativas y oraciones se centran en que se recupere al 100 %. Si Neymar está en plena forma, nos ayudará enormemente; es un ejemplo a seguir para mí y para todos los jugadores de aquí. Le hemos visto hacer historia con los clubes y con la selección, y esperamos que esté listo lo antes posible».