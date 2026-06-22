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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«El Decano» paga el precio de forjar la gloria... ¡Mohamed Salah amenaza el trono de Hossam Hassan!

M. Salah
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La batalla por los récords se recrudece en la selección de Egipto...

La FIFA confirma que Mohamed Salah puede batir el récord de goles de Egipto.

Con su gol 68 con Egipto, queda a uno del récord de su técnico, Hossam Hassan, según la FIFA.

Su tanto, el segundo de Egipto ante Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial 2026, le sitúa a un paso de la cima.

Con este tanto, Salah se convierte en el principal candidato a convertirse en el máximo goleador de la historia de Egipto, un récord que durante años ha simbolizado la mayor hazaña individual de los Faraones. 

Si vuelve a marcar, superará a su entrenador y se convertirá oficialmente en el máximo goleador internacional de Egipto.

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En la última jornada del Grupo 7, Egipto lidera con 4 puntos y se medirá a Irán, segundo con 2, los mismos que Bélgica.

Desde su debut, Salah ha batido récords y confirmado que es la nueva cara de la grandeza de la selección. 

Su éxito se forjó en Europa, donde brilló con el Liverpool en la Premier League y la Champions, y dejó huella en la Serie A con Roma y Fiorentina.

Ahora, un gol más le basta para empatar a su entrenador y compartir el trono de máximo goleador de la selección en todas las épocas.

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