El debutante más joven de la historia del Feyenoord sorprende a Hans Kraay Jr.: «Esto lo vamos a recortar»

Tras el partido contra el FC Groningen, Ilai Grootfaam, de 16 años, se convirtió en el debutante más joven de la historia del Feyenoord. En la entrevista con Hans Kraay junior admitió no conocer al icono Willem van Hanegem.

Robin van Persie lo lanzó al campo a diez minutos del final en lugar de Thijs Kraaijeveld. Con 16 años y 41 días, supera el récord de Antoni Milambo, quien debutó con 16 años y 131 días en 2021.

En la entrevista con ESPN, Hans Kraay le aconsejó dejar los estudios, pero el joven respondió: «Primero quiero terminar el colegio; los miércoles sigo yendo al centro que está al lado de De Kuip. Después me centraré solo en el fútbol».

El internacional juvenil admite que todo ha sido muy rápido: «Hace cuatro semanas entrené por primera vez con el equipo, así que debutar en De Kuip es fantástico», afirma.

«Valente, Deijl y Sliti me han ayudado muchísimo. En los entrenamientos, sobre todo las dos primeras semanas, me costó acostumbrarme; todo iba mucho más rápido. Pero ahora todo va bien y me siento a gusto en el equipo. Estoy contento por ello». Al ser preguntado por sus cualidades, respondió con firmeza: «Tengo buena visión de juego, un buen pase en profundidad y también sé marcar».

Grootfaam nació en Vlissingen, así que, al final de la entrevista, Kraay le preguntó por futbolistas famosos de Zeeland. El más obvio es Willem van Hanegem, leyenda del Feyenoord. Sin embargo, el joven centrocampista admitió no conocerlo.

La respuesta indignó a Hans Kraay, quien sentenció entre risas: «¡¿No conoces a Willem van Hanegem?! Es una leyenda. Cortaremos esta parte, pero Willem te perdonará».