Jerayno Schaken vivió el sábado un debut absolutamente soñado con el Feyenoord. Con su gol ante el NEC (1-3), el extremo derecho, que en ese momento tenía 17 años y 79 días, se convirtió en el debutante más joven en marcar en la historia de la Eredivisie. Después del partido, el radiante atacante no necesitó ni un segundo para dudar cuando la NOS le preguntó por su "club soñado": "Real Madrid".

Schaken entró al campo tras una hora de juego en lugar del decepcionante Gaoussou Diarra y cinco minutos después, después de que Luciano Valente ya hubiera firmado el 1-2 entre medias, marcó de forma preciosa. El diestro se metió hacia dentro y, tras un amago de cuerpo, remató con la izquierda de forma impecable a la escuadra lejana.

"El entrenador dijo: 'diviértete, juega simplemente tu propio juego y cíñete a las tareas'", comienza Schaken tras la pregunta inicial sobre las instrucciones de Giovanni van Bronckhorst justo antes de su debut.

Schaken sí se vio algo sorprendido por la noticia de que podía entrar. "Sinceramente, tampoco lo esperaba tan pronto, pero bueno, el entrenador ya me dijo desde el inicio del partido: 'simplemente estate ready'. Así que siempre estuve ready."

"Creo que todavía tengo que asimilarlo un poco. Aún no me doy cuenta de verdad. Todo fue muy rápido, así que todavía tengo que asimilarlo un poco. Aún no me doy cuenta", cuenta Schaken, que la próxima semana puede añadir un nuevo capítulo a su todavía incipiente carrera.

El miércoles por la noche, el Feyenoord se enfrentará al FC Barcelona en el icónico Spotify Camp Nou y Schaken sabe que está inscrito para la Liga de Campeones. "Todavía no sé si voy a ir, eso depende del entrenador. Me dejo sorprender."

"Sería bonito poder entrar allí, pero me alegro si puedo jugar, sin más", cuenta el sereno Schaken, que a continuación no necesita ni un segundo para responder a la siguiente pregunta sobre su "club soñado": "Real Madrid".

El hecho de que el Feyenoord juegue el miércoles precisamente contra el archirrival del Real Madrid provoca la risa del entrevistador de turno. "¡Entonces el Barcelona es el equivocado!"

"Correcto, correcto, correcto", responde Schaken. "Prefiero al Real Madrid". Feyenoord y Barcelona comenzarán el miércoles a las 18:45 su primer partido de la Liga de Campeones de la temporada.



