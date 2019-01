El debut de Matías Suárez en River: golazo, disculpas a Belgrano y sueño cumplido

Frente a Godoy Cruz, el cordobés tuvo sus primeros 20 minutos con la camiseta del Millonario y mostró cualidades para ilusionar a los hinchas.

Faltaban 22 minutos para el final del partido en el Malvinas Argentinas, River goleaba 3-0 a Godoy Cruz, se sacaba de encima la mochila de resultados negativos que ya empezaba a molestar en la espalda y Marcelo Gallardo decidió que era el momento ideal para mandar a la cancha a Matías Suárez: sin la presión de tener que cambiar el trámite del partido, con los espacios que dejaba un rival rendido y con 10 hombres, el terreno estaba dispuesto para que el cordobés demostrase por qué el entrenador le insistió a la dirigencia para que pagara los 3 millones de dólares que valió su contratación. Y vaya si cumplió.

Un par de enganches dentro del área para dejar sentados a dos defensores rivales fueron la carta de presentación del atacante con la banda roja. En el primero, su definición con cara interna no salió lo suficientemente esquinada y quedó en las manos del arquero, por eso, en el segundo no dudó y le rompió el arco a Ramírez para estampar el 4-0 final del conjunto de Núñez. En total, Suárez tocó 14 pelotas: dio 6 pases (4 correctos), perdió el balón 4 veces y remató 3 veces al arco. Y su actuación se ganó los elogios del Muñeco: "Matías es un futbolista consolidado, que hoy mostró en pocos minutos su calidad. En el tiempo que tuvo, demostró que tiene jerarquía para jugar en River".

El jugador, por su parte, se mostró muy feliz por su estreno: "Estoy muy contento, desde el primer momento el grupo me recibió muy bien. Jugar con ellos para mí es un sueño, desde el primer momento en que Marcelo me llamó, no lo dudé porque a yo sigo teniendo sueños. Y que a los 30 años me salga River...".

Además, en las que fueron sus primeras palabras públicas desde que llegó al Millonario, el puntao aprovechó para pedirles disculpas a los hinchas de Belgrano por su salida: "Les pido perdón con todo el corazón, pero hoy estoy cumpliendo mi sueño. Me dolió mucho tomar esta decisión, antes me habían llamado otros clubes y les había dicho que no. Ojalá que este año esté lleno de alegrías para ellos también".