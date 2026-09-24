Un informe periodístico reveló, este jueves, que la Unión Europea de Fútbol "UEFA" ha tomado una decisión relativa al partido entre Países Bajos y Alemania, dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA, previsto para esta noche.

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, no verá a sus jugadores con la equipación verde en su primer partido como técnico del equipo.

Se suponía que la selección alemana iba a vestir una versión reeditada de la equipación suplente del Mundial de 1990.

Según el diario "Bild", la Unión Europea de Fútbol (UEFA) prohibió esta equipación por dos motivos: el primero, que las tres franjas se extienden hasta el final de las mangas, una zona reservada a los logotipos del torneo; y el segundo, que los números de los jugadores no aparecían en el pecho.

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Por ello, la selección alemana jugará con una equipación completamente negra, luciendo la última camiseta diseñada por Adidas antes de que Nike se encargue de su diseño en 2027.

En un principio, estaba previsto desvelar esta indumentaria el próximo 3 de noviembre y estrenarla el 16 de noviembre ante Países Bajos en Berlín.

Klopp comentó en la rueda de prensa celebrada el miércoles: "A todo el mundo le va a encantar. Es magnífica".