El cuestionado fichaje del Ajax deslumbra en el Mundial y podría fichar pronto por el Borussia Dortmund

Benjamin Tahirovic ha llamado la atención del Borussia Dortmund, según Sky Sports Germany. El bosnio ha impresionado en el Mundial.

Fue titular en los dos primeros partidos de Bosnia y Herzegovina: empate 1-1 con Canadá y derrota 4-1 ante Suiza.

En el último encuentro, Bosnia venció 3-1 a Catar y avanzó a la siguiente ronda con cuatro puntos; Tahirovic ingresó en el segundo tiempo.

En la siguiente ronda del torneo mundial, el país balcánico se enfrentará a Estados Unidos en la noche del miércoles al jueves.

Su actuación ha impresionado al Dortmund, que ya contactó con su agente. El club alemán negocia con el Brøndby un traspaso de diez millones de euros.

El centrocampista llegó al Brøndby el año pasado procedente del Ajax por tres millones de euros, que lo había fichado en 2023 al AS Roma por ocho millones.

Con 31 partidos internacionales, esta temporada ha jugado 31 encuentros con el club danés, marcando un gol y dando una asistencia. Con el Ajax disputó 39 partidos.