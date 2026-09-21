La humillante derrota del Real Madrid bajo el mando de José Mourinho en el derbi disputado en el estadio Wanda Metropolitano no fue la única catástrofe, sino que también destapó un escándalo mayor de puertas adentro en Valdebebas.

Una estadística demoledora colocó al Real Madrid en una situación ridícula ante su afición: el conjunto blanco es el que menos corre y menos pelea de toda LaLiga española, con una diferencia humillante respecto a su eterno rival, el Barcelona, y respecto al líder de la clasificación, el Elche.

Después de siete jornadas, el Real Madrid no solo está seis puntos por detrás del Barcelona, que ha recuperado su nivel habitual bajo la dirección de Hansi Flick, sino que está a años luz en el indicador más importante del espíritu combativo.

Según una estadística del sitio Sofascore, recogida por "Mundo Deportivo", la distancia media que recorre el Real Madrid en un solo partido es de apenas 83,46 kilómetros, lo que le sitúa en el último puesto (20) de la clasificación de LaLiga, y muy lejos de la media general de la competición, que es de 93,37 kilómetros.

Lo ridículo es que el líder es el Elche, recién ascendido, con una media de 105,61 kilómetros, es decir, que los jugadores del Elche corren 22 kilómetros completos más que los del Real Madrid en cada partido.

En cuanto al Barcelona, ocupa el segundo puesto con una media de 104,64 kilómetros, es decir, con una diferencia de 21 kilómetros respecto al Real Madrid, una diferencia que resume por completo la brecha en seriedad y compromiso entre ambos equipos.

Una crisis global: todos bajo la lupa

Las consecuencias de la catastrófica derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid no se limitaron a la pérdida de los tres puntos, sino que desataron una profunda crisis de confianza. El conjunto blanco afronta el largo parón internacional en medio de numerosas dudas y con jugadores bajo la lupa, sin que nadie se haya librado de las críticas.

Los jugadores, y especialmente las estrellas, están muy lejos del nivel exigido; y parece que Mourinho es incapaz de encontrar la combinación adecuada para el equipo que le permita lograr estabilidad en el rendimiento y en los resultados.

Y, por último, el proyecto deportivo liderado por Florentino Pérez ha vuelto a ser objeto de duras críticas una vez más, ya que el equipo fracasó en reforzar suficientemente su centro del campo en verano, y los problemas estructurales dentro del equipo continúan una temporada más, algo que se ha reflejado directamente en esta frustrante estadística que revela con claridad que uno de los problemas reales del Real Madrid radica en el espíritu combativo y el compromiso.