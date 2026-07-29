El cuarto internacional: Raphinha llega a la concentración del Barcelona en Inglaterra

Tras finalizar sus vacaciones después de su participación en el Mundial de Estados Unidos, el brasileño Raphinha se incorporó este miércoles a la concentración de su equipo, el Barcelona, en el centro Saint George's Park de Inglaterra.

Raphinha es el tercer jugador internacional del primer equipo que se une al Barcelona, después de Ronald Araújo y Frenkie de Jong, que quedaron eliminados del torneo antes que el brasileño, además del jugador egipcio del equipo juvenil Hamza Abdelkarim.

Según el diario "Mundo Deportivo", la mayoría de los jugadores internacionales, que son ocho españoles, además de Anthony Gordon y Jules Koundé, se sumarán al equipo el próximo 12 de agosto, es decir, unas dos semanas antes del partido de inicio de la temporada de Liga contra el Elche en el estadio Martínez Valero, previsto para el domingo 23 del mismo mes.

Tras lesionarse durante su participación con la selección de su país, Brasil, contra Haití en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial, Raphinha no volvió a jugar en todo el torneo, en el que la Canarinha cayó eliminada en los octavos de final tras perder ante Noruega (2-1).

El brasileño sufrió una recaída en los isquiotibiales de la rodilla derecha y ahora, antes de incorporarse a sus compañeros, se someterá a pruebas médicas y seguirá un programa específico hasta que pueda regresar a los entrenamientos, tal y como hizo Araújo.