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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su profunda frustración con los árbitros tras la agónica victoria de su equipo por 3-2 ante el Villarreal el domingo. Pese a presenciar una remontada tras ir dos goles por detrás, el técnico alemán acabó indignado por el trato que recibió su cuerpo técnico en la banda.

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Flick estalla por la vigilancia al banquillo

Flick no se mordió la lengua al valorar el arbitraje en la ajustada victoria del Barcelona ante el Villarreal . Señaló en particular la actuación del cuarto árbitro después de recibir una tarjeta amarilla por sus protestas y de ver cómo el suplente Fermin Lopez era expulsado del banquillo en el minuto 74. Según el acta posterior al partido del árbitro Hernandez Hernandez, el centrocampista fue expulsado por acercarse al cuarto árbitro y protestar a gritos, repitiendo «¡No me vaciles!», antes de dirigirse directamente al túnel, incluso antes de que se le mostrara la tarjeta roja.

«El cuarto árbitro solo miraba a nuestro banquillo», declaró Flick en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico expresó su desconcierto por la falta de comunicación del equipo arbitral y señaló que fue amonestado simplemente por hacer preguntas sobre el desarrollo del encuentro. «Tiene que ayudar al árbitro que está en el campo y solo nos miraba a nosotros. Veremos qué información nos dan. Pregunté y me sacaron una tarjeta amarilla», afirmó.

La tensión entre el banquillo del Barcelona y el árbitro Hernandez Hernandez fue una constante durante toda la tarde. Flick reconoció que el historial y la reputación del equipo arbitral ya estaban presentes antes del partido, lo que generó un ambiente de expectación y frustración. «Si el resultado hubiera sido otro, quizá no diría nada, pero hoy sabíamos qué árbitro había y esperábamos esto. Estoy contento con los árbitros en general, pero no con él. El juez de línea y el cuarto árbitro estaban muy pendientes de nosotros. Se puede hacer de otra manera, podrían haber hablado con nosotros, pero no nos han dicho nada», añadió el técnico azulgrana.

Los errores iniciales lastran al Barcelona

Aunque el arbitraje fue uno de los grandes temas del partido, Flick también se apresuró a señalar los fallos defensivos que condenaron al Barcelona a un inicio catastrófico: encajó dos goles en los primeros siete minutos, obra de Thierno Barry y Tani Oluwaseyi. Era la primera vez que el equipo azulgrana recibía dos goles tan pronto en un partido de liga desde un enfrentamiento con el Real Zaragoza en noviembre de 1981.

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«Se pusieron por delante en las dos primeras jugadas. El primer gol fue un error claro nuestro y marcaron directamente», comentó Flick al analizar el inicio de pesadilla. Sin embargo, elogió la reacción de sus jugadores ante la adversidad y el carácter que mostraron para recomponerse antes del descanso, incluso después de fallar un penalti que podría haber facilitado la remontada mucho antes.

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Los ajustes tácticos propician la remontada

Los cambios en la estructura del equipo en la segunda parte resultaron decisivos para el Barcelona, cuya capacidad de reacción dio paso a una remontada dominante tras el descanso. Con mucha más intención ofensiva, el Barcelona recortó distancias cuando Gerard Martin cabeceó a la red un centro de Pedri. En el minuto 60, Lopez remató un pase raso de Lamine Yamal que cruzó el área para empatar. En el 67, Pau Navarro introdujo en su propia portería un centro de Eric Garcia y dio a los locales su primera ventaja del partido.

Al elogiar la actuación de los laterales Garcia y Joao Cancelo en la segunda parte , Flick señaló: «En el fútbol moderno, los laterales son muy importantes, tanto en ataque como en defensa. En la segunda parte estuvieron excelentes, ayudando siempre a los extremos».

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Elogios para la joven promesa Gerard Martin

Entre los jugadores más destacados estuvo Martin, a quien su entrenador dedicó una mención especial por su gol y su profesionalidad. Flick bromeó sobre las sesiones de entrenamiento de la semana que prepararon al defensa para marcar un tanto crucial.

«Siempre está preparado para jugar y jugó fantásticamente. Su evolución y su impacto en el equipo son increíbles. Estoy contento con él porque es muy profesional y es muy importante para nosotros», concluyó Flick. La victoria sitúa al Barcelona en lo más alto de LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo clasificado, antes de visitar al Sabah el miércoles en la Champions League y de recibir al Deportivo el domingo en liga.