El club italiano Milan anunció hoy la renovación del contrato de su estrella croata Luka Modric, de manera que el capitán del centro del campo continuará defendiendo los colores del Rossoneri una temporada más.

El club dio a conocer la decisión a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", donde publicó una imagen de Modric acompañada de la frase: "El futuro sigue llevando su nombre. La historia de Luka con el Rossoneri continúa".

El Milan no reveló en su comunicado los detalles económicos del nuevo contrato, aunque la renovación llega como colofón a las destacadas actuaciones que el internacional croata ha ofrecido desde su llegada al equipo, así como a su papel de liderazgo dentro y fuera del terreno de juego pese a haber cumplido los cuarenta años.

Modric se había incorporado al Milan en el verano de 2025 procedente del Real Madrid en una operación como agente libre, tras una trayectoria histórica con el conjunto blanco, para imponerse rápidamente como uno de los pilares fundamentales en el once del entrenador Massimiliano Allegri.

El Milan confía en la gran experiencia de Modric para pelear por el título de la Serie A y de la Liga de Campeones la próxima temporada, después de convertirse en uno de los jugadores más influyentes del vestuario y en un referente para los jóvenes talentos del equipo.