¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
mourinhoGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«El cuadrado mágico se completa»: Mourinho encuentra la «receta perfecta» para consolidar el resurgir del Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
K. Mbappe
B. Silva
España
Portugal
Francia

"Esto es algo que todos los jugadores tienen ahora"

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Parece que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha encontrado por fin la alineación ideal que anhelaba desde el inicio de la temporada. Tras la destacada actuación táctica y física que ofreció en el Clásico en el estadio Camp Nou, el técnico portugués decidió mantener el bloque titular de su equipo.

 Reina un ambiente excelente en el vestuario y existe una sensación general de que el equipo ha asimilado por fin los sistemas de presión y de ataque directo que exige el cuerpo técnico.

El diario "Marca" señaló que lo seguro en esta etapa es que la línea de ataque se ha mantenido intacta. El tridente ofensivo ha alcanzado una compenetración total, mostrando una asombrosa facilidad para generar peligro por las bandas.

Las bandas se han convertido en una amenaza permanente, ya que combinan el regate individual con el compromiso defensivo colectivo para recuperar el balón tras perderlo, lo que descompone los sistemas defensivos del rival.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

Primera División

07 nov 2026

SAN

SAN

 "Es algo que tienen todos los jugadores ahora. He visto a Kylian presionar también; jugadores muy comprometidos. El equipo evoluciona y juega bien. Estoy realmente contento con esta actuación. Cuando los jugadores de ataque se sacrifican, eso beneficia al equipo", explicó así el técnico portugués.

El secreto de este equilibrio, sin embargo, se encuentra unos metros por detrás, donde Mourinho ha encontrado en Bernardo Silva al organizador perfecto para su doble pivote.

 Tras abandonar las bandas, el centrocampista dominó el centro del campo, aportando una sensación de orientación y resistencia a la presión, lo que supuso un cambio radical en la circulación del balón del equipo.

 La asociación de Silva con el mediocampo aporta el orden y la claridad que tanto se echaban en falta, lo que se reflejó de inmediato en el control del equipo sobre el desarrollo del juego, del que carecía al inicio de la temporada. Allí, el cuadrado mágico de Mourinho (Tchouaméni, Bernardo, Arda y Bellingham) da sentido a todo.

Con las ideas del entrenador consolidadas y el mediocampo funcionando a pleno rendimiento, los cambios en el once titular se han convertido en simples detalles pasajeros, o en parte del plan de descanso adoptado.

Mourinho afirmó: "No al 100%, pero estamos mejorando. Menos de cuatro meses es un periodo corto, y hemos logrado un progreso gradual. Ahora entiendo cosas que no entendía el primer día, y los jugadores entienden mejor mi personalidad como entrenador. Entienden las cosas que para mí no son negociables. Hay una buena comunicación humana entre los jugadores y el entrenador, entre mis ideas y sus capacidades. Vamos por buen camino".

Con estos elementos en su sitio, Mourinho afronta los próximos partidos con la intención de consolidar un once titular que ya se ha convertido en una parte inseparable de los planes del entrenador.

 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google