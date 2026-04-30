El Crystal Palace tiene un pie en la final de la Conference League tras ganar 1-3 al Shakhtar Donetsk en la ida de semifinales. Puede sentenciar el jueves en casa. El RC Strasbourg de Emmanuel Emegha, en cambio, debe reaccionar tras perder 1-0 ante el Rayo Vallecano.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace: 1-3

El Shakhtar, que había eliminado al AZ en cuartos, empezó de forma dramática: a los 21 segundos, Ismaïla Sarr recibió de Jean-Philippe Mateta, se plantó solo ante la portería y marcó al segundo palo: 0-1, el gol más rápido de la historia de la Conference League.

A pesar del dominio posterior del Shakhtar, el marcador no se movió en la primera parte.

Tras el descanso, el Shakhtar salió con fuerza y en el 47’ igualó con un cabezazo de Oleh Ocheretko tras córner: 1-1.

El portero Dmytro Riznyk salvó a su equipo con varias paradas a Sarr y Mateta, que luego estrelló un balón en el poste. En el 65’, Daichi Kamada aprovechó un rebote tras un saque de banda y marcó el 1-2.

El Shakhtar respondió con un disparo de Alisson Santana que detuvo Dean Henderson, pero en la contra Jørgen Strand Larsen, exdelantero del FC Groningen, sentenció el 1-3.

Rayo Vallecano 1-0 RC Estrasburgo

La primera parte en Madrid fue decepcionante. A diez minutos del descanso, Pathé Ciss golpeó en la barbilla al capitán del Estrasburgo, Emmanuel Emegha, y solo vio la amarilla.

Diez minutos después del descanso llegó el 1-0: Alexandre Zurawski, ‘Alemão’, cabeceó un córner. Luego Florian Lejeune (dos veces) y Andrew Omobamidele dispusieron de buenas ocasiones, pero el marcador ya no se movió.