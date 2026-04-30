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FC Shakhtar Donetsk v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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El Crystal Palace bate el récord de la Conference League ante el Shakhtar Donetsk; Emmanuel Emegha debe esforzarse con el RC Strasbourg

Conference League
Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace
Shakhtar Donetsk
Crystal Palace
Rayo Vallecano vs Strasbourg
Rayo Vallecano
Strasbourg
I. Sarr
O. Ocheretko
D. Kamada
E. Emegha
A. Zurawski
J. Larsen

El Crystal Palace tiene un pie en la final de la Conference League tras ganar 1-3 al Shakhtar Donetsk en la ida de semifinales. Puede sentenciar el jueves en casa. El RC Strasbourg de Emmanuel Emegha, en cambio, debe reaccionar tras perder 1-0 ante el Rayo Vallecano.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace: 1-3

El Shakhtar, que había eliminado al AZ en cuartos, empezó de forma dramática: a los 21 segundos, Ismaïla Sarr recibió de Jean-Philippe Mateta, se plantó solo ante la portería y marcó al segundo palo: 0-1, el gol más rápido de la historia de la Conference League.

A pesar del dominio posterior del Shakhtar, el marcador no se movió en la primera parte.

Tras el descanso, el Shakhtar salió con fuerza y en el 47’ igualó con un cabezazo de Oleh Ocheretko tras córner: 1-1.

El portero Dmytro Riznyk salvó a su equipo con varias paradas a Sarr y Mateta, que luego estrelló un balón en el poste. En el 65’, Daichi Kamada aprovechó un rebote tras un saque de banda y marcó el 1-2.

El Shakhtar respondió con un disparo de Alisson Santana que detuvo Dean Henderson, pero en la contra Jørgen Strand Larsen, exdelantero del FC Groningen, sentenció el 1-3.

Rayo Vallecano 1-0 RC Estrasburgo

La primera parte en Madrid fue decepcionante. A diez minutos del descanso, Pathé Ciss golpeó en la barbilla al capitán del Estrasburgo, Emmanuel Emegha, y solo vio la amarilla.

Diez minutos después del descanso llegó el 1-0: Alexandre Zurawski, ‘Alemão’, cabeceó un córner. Luego Florian Lejeune (dos veces) y Andrew Omobamidele dispusieron de buenas ocasiones, pero el marcador ya no se movió.

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