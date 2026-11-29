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Según las informaciones, el Crystal Palace está dispuesto a respaldar a su nuevo entrenador, Thomas Frank, con tres fichajes en enero para intentar salir del último puesto de la Premier League. Joel Ordonez, central del Club Brujas, es el principal candidato para sustituir a Maxence Lacroix. El club también busca un mediocentro defensivo y un delantero este invierno.

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El Crystal Palace planea renovar su plantilla en invierno

The Sun informa de que la directiva del Crystal Palace está dispuesta a dar fondos a Frank para reforzar al equipo en su lucha por la permanencia después de que sustituyera a Pierre Sage en Selhurst Park . El Palace vivió un verano irregular: recurrió a Sage después de que Andoni Iraola acabara en el Liverpool, y ninguno de sus fichajes recientes ha tenido un impacto destacado. Tras vender a Lacroix al Chelsea sin encontrarle un sustituto adecuado, un central rápido encabeza ahora su lista de prioridades.

Frank tiene claras sus prioridades para fichar

En su primera rueda de prensa en el sur de Londres, el técnico de 53 años confirmó que ya había definido las prioridades de la plantilla en sus conversaciones con la directiva. Al recordar su entrevista para el puesto con los dirigentes del club, el danés explicó: «Estas son las tres áreas en las que creo que podemos mejorar si fichamos jugadores».

Pese a confirmar esas conversaciones, Frank se negó a revelar públicamente las posiciones concretas que quiere reforzar. En cambio, recalcó que su prioridad inmediata sigue siendo sacar más partido al grupo actual y añadió: «Siempre trabajo con lo que tengo».

Interés por Ordonez e incertidumbre con Mateta

El diario añade que el Palace estudia retomar la operación por Ordonez después de que su fichaje se frustrara en verano por dudas sobre su estado físico. El club también busca refuerzos para el centro del campo y el ataque. La incertidumbre en la delantera aumenta porque el contrato de Jean-Philippe Mateta expira al final de la temporada, lo que permitirá al delantero negociar un traspaso libre con clubes extranjeros a partir de enero.

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Mateta, cuyo traspaso al AC Milan se frustró por una lesión el invierno pasado, sigue siendo fundamental para las aspiraciones inmediatas del equipo. El francés transformó un penalti el jueves por la noche antes de que Dwight McNeil marcara el gol de la victoria en la remontada por 2-1 ante la Real Sociedad en la Europa League. Así, Frank consiguió su primer triunfo al frente del equipo.

A Frank le espera un calendario festivo decisivo

Impulsado por ese triunfo europeo, Frank tiene una gran oportunidad de lograr su primera victoria liguera cuando el recién ascendido Hull City visite Selhurst Park el domingo. Después llegará, el miércoles, un exigente duelo contra el Chelsea, rival londinense en el que se reencontrarán con su exdefensa Lacroix. El apretado calendario festivo, antes de que llegue enero, pondrá a prueba cuánto más puede sacar Frank de su plantilla actual.