El crudo pronóstico del Papu Gómez sobre el futuro del fútbol: "No veo una solución en el futuro más próximo"

Desde Bérgamo, una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en el mundo, el jugador de Atalanta admitió que no puede pensar en la pelota.

Bérgamo es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus de Italia, el país más infectado del mundo. Desde allí, donde los efectos del Covid-19 se viven día a día, Alejandro Gómez pintó un panorama realista, que se choca de frente con la decisiíón de algunos clubes de retomar los entrenamientos en plena cuarentena obligatoria y con las presiones que ejercen algunos directivos para retomar las actividades de la lo más pronto posible.

"Sinceramente, en este momento me es muy difícil pensar en el fútbol, porque no veo que se pueda volver a jugar en el corto plazo. No veo una solución en el futuro más próximo", reconoció el Papu. En una entrevista con el diario Olé, el capitán de explicó: "Si dicen que dentro de un mes vuelve a arrancar, todavía van a haber contagiados y nosotros vamos a estar viajando en avión o en micro, yendo a hoteles. Posiblemente haya menos infectados, pero no va a parar en un mes".

Desde su casa, donde está recluído junto a su familia desde el 11 de marzo -cuando regresó de tras el partido de vuelta de los octavos de final de la contra -, Gómez contó que todos los días se entrena por su cuenta, aunque con pocas expectativas: "Me entreno, sí, pero como para moverme. La realidad es que no sé cuando voy a volver a practicar con mis compañeros o a jugar un partido. Pienso muy poco en lo profesional porque salvo que aparezca la cura o una vacuna, veo que viene para largo todo esto".

Por otra parte, el Papu también apoyó la decisión de River de no haberse presentado a jugar su partido frente a por la Copa Superliga y lo comparó con lo ocurrido en : "Creo que tuvieron mucho coraje los jugadores y el club tomó una decisión muy valiente. Acá se tendría que haber parado el fútbol una semana o quince días antes y no lo hicieron. Nadie decía nada. Jugaron - Inter, se contagió Rugani y contagió a todos. Que un club como River, que es una potencia, haya tomado esa medida, para mí es un ejemplo".