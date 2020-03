El Covid-19 puso en jaque a Colo Colo: pospuso la búsqueda de un técnico

Blanco y Negro tomó esta decisión tras la crisis sanitaria por el coronavirus. Así, Gualberto Jara seguirá al mando del Cacique por tiempo indefinido.

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, informó que decidió posponer la búsqueda de un técnico como sucesor de Mario Salas.

La concesionaria tomó esta decisión debido a la crisis por la pandemia del Covid-19 que afecta al orbe. Así, Gualberto Jara seguirá liderando la banca técnica en el momento que las condiciones sanitarias permitan el regreso normal del Campeonato Nacional.

"De manera responsable decidimos posponer la búsqueda de entrenador mientras no se pueda ir a trabajar. De qué nos sirve un entrenador si no puedes trabajar", expresó en Radio Cooperativa. "Esa es la realidad, no se puede trabajar por razones de salud y la salud está antes que cualquiera de las otras acciones que podamos tomar. Eso nos hace seguir recibiendo antecedentes, analizando, estudiando, etcétera", complementó.

Y en la misma línea, el empresario nacido en indicó: "Para hacer algo responsable, tenemos que volver a una situación de cierta normalidad en cuanto, al menos, los entrenamientos y tener una fecha de inicio del torneo. Mientras eso no esté listo sería irresponsable que hiciéramos un contrato con un entrenador, pueden pasar meses o días. Mientras no tengamos solucionado el tema del entrenador, van a ser Gualberto y su cuerpo técnico quienes van a dirigir".

En otros temas, se refirió al plan de los arreglos en el Estadio Monumental, uno de los grandes objetivos de la directiva que encabeza Aníbal Mosa. "Las bases de la licitación están listas desde octubre del año pasado, porque las ibamos a sacar en noviembre. Lamentablemente estamos con esta penademia, pero llegado el momento lo haremos. Hay muchas empresas que estuvieron interesadas en su momento", cerró.

Cabe recordar que, hace unos días, el ex DT de la Selección argentina Sergio Batista reconoció una oferta para dirigir a la tienda blanca, asegurando que estaba "motivado" con la posibilidad.

"Es una motivación muy grande, de lo contrario habría dicho que no, y estoy preparado, sé que es una presión muy grande, como dirigir a o en , pero me pilla en un momento de mi carrera que quiero desafíos y estoy motivado. Me siento gratificado que un equipo como Colo Colo haya pensado en mí", señaló "Checho" a CDF. Incluso surgió la alternativa de Gustavo Quinteros, luego que el uruguayo Diego López y el argentino Gustavo Alfaro le dijeran que no a los albos.