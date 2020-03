El coronavirus remece a La Roja en la previa al debut con Uruguay

Ian Mac-Niven, gerente de selecciones de la ANFP, detalló los protocolos que se tomarán previo al estreno ante la Celeste en las Clasificatorias.

Comienza la cuenta regresiva para que la Selección chilena comience su camino rumbo al Mundial de 2022. Y en la antesala a las Eliminatorias sudamericanas, donde La Roja debuta frente a Uruguay, desde Quilín detallaron los protocolos que tomarán debido al rápido avance del coronavirus, el que se ha esparcido por Sudamérica. Esto considerando además que la mayoría de los jugadores que integran el plantel militan en el Viejo Continente.

Si bien el gerente de selecciones de la ANFP, Ian Mac-Niven, contó que no han recibido ninguna información de la FIFA, explicó que el ente rector del balompié nacional ya está tomando medidas para proteger a los futbolistas.

"Estamos acogiéndonos a las autoridades administrativas y médicas. A través de nuestro médico, Fernando Yáñez, estamos en comunicación y trabajamos en conjunto con el departamento de epidemiología de la UC, y estamos informándonos diariamente del tema. Esta semana estaremos reunidos con gente del Aeropuerto y yo estoy en permanente contacto con mis colegas del fútbol uruguayo y del fútbol colombiano", relató el dirigente.

Asimismo, ratificó que el Primer Equipo está siendo monitoreado permanentemente, principalmente los que militan en la de -el segundo país más afectado por el brote después de - como es el caso de Alexis Sánchez (Inter), Gary Medel ( ) y Erick Pulgar ( ), entre otros.

"Todos los jugadores que están en el extranjero, con la particularidad de Italia. Lo que se le incentiva a que estén tranquilos, que entrenen, que tomen los resguardos, y que después se vayan a la casa con una vida, dentro de todo, normal. Nosotros les enviamos a través del área médica recomendaciones que son mundiales y también pedimos a los clubes una comunicación más diaria para las disposiciones que se toman en los distintos países", expresó.

Finalmente, Mac-Niven adelantó que los futbolistas que se desempeñan en Europa no pasarán por en la previa al debut con los charrúas en el Estadio Centenario de Montevideo.

"En el escenario actual no hay riesgo, más bien hay escenarios para pedir permisos posibles de cara a quienes llegarán a , sobre todo los que vienen de Italia. No hay disposiciones particulares, no hay negación de que puedan viajar a Chile o a Uruguay, donde se juega la primera fecha", cerró.

Cabe destacar que la nómina oficial se dará a conocer el próximo jueves 19 de marzo. El estreno ante la Celeste será a las 19:45 horas del jueves 26 de marzo, mientras que el martes 31 el equipo de Reinaldo Rueda se medirá con su similar de Colombia a las 20:00, en el Estadio Nacional.