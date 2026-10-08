El Corinthians toma medidas drásticas tras el nuevo debacle de Memphis Depay y compañía

Fernando Diniz ya no es el entrenador del Corinthians. El club brasileño lo ha despedido tras la derrota por 2-1 ante Internacional en la noche del miércoles al jueves. Memphis Depay tendrá, por tanto, un nuevo técnico.

«Corinthians informa de que el entrenador Fernando Diniz ya no está al frente del equipo masculino. Además del entrenador, su cuerpo técnico también deja el club. Corinthians agradece a estos profesionales el trabajo realizado y les desea éxito en la continuación de sus carreras», se lee en el comunicado.

Debido a los malos resultados, Diniz llevaba semanas bajo presión en Corinthians. El equipo ganó por última vez el 21 de agosto: una victoria por 2-1 sobre Rosario Central en la Copa Libertadores. Desde entonces, ha empatado una vez y ha perdido hasta en siete ocasiones.

También salió mal ante Internacional para Corinthians. Memphis jugó 88 minutos y actuó desde el centro del campo, pero tampoco él pudo evitar que se sumara una nueva derrota.

El exseleccionador brasileño Diniz apenas trabajaba en Corinthians desde principios de abril, pero ya ve cómo la aventura se esfuma al cabo de media hora. La directiva del club aprovechará el próximo periodo para encontrar un sustituto.

Próximos partidos SEP Serie A 16:30 COR

Corinthians ha caído hasta la decimosexta posición de la Série A. El domingo le espera el partido fuera de casa ante Palmeiras, actual segundo clasificado.