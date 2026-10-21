El póker de Como en la portería del Manchester United desató una crisis en el vestuario y convirtió una tormentosa noche italiana en un huracán de acusaciones mutuas entre el capitán del equipo, Bruno Fernandes, y el entrenador Michael Carrick.

Tras la humillante derrota por 4-1 ante el equipo de Cesc Fàbregas, Bruno rompió su silencio con unas declaraciones incendiarias que pusieron a Carrick directamente en la línea de fuego, al afirmar en tono tajante después de ser sustituido en el minuto 67: "Este es un problema del entrenador y del cuerpo técnico, no mío. El error es del entrenador".

Las declaraciones de Bruno, que llegaron en medio de un evidente malestar sobre el terreno de juego y camino del banquillo, no fueron un simple arrebato de ira, sino que revelaron una profunda grieta en la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Y según captaron las cámaras del encuentro, la estrella portuguesa mostró su descontento con el planteamiento táctico y la forma de gestionar el partido, en un momento en que el equipo se derrumbaba defensivamente tras solo 118 segundos de juego.

De Lisandro a Bruno: el contagio de la rebelión

Las declaraciones de Bruno no surgieron de la nada. Pocos días antes, el defensa Lisandro Martínez había sido multado tras unas polémicas declaraciones en las que afirmó que el equipo "no tiene el nivel necesario para competir en Europa", dirigiendo su acusación directamente a la dirección del club y a la política de fichajes.

Y hoy, con la incorporación de un nombre de la talla de Bruno Fernandes, capitán del equipo y el jugador más influyente del vestuario, a la lista de críticos, queda confirmada una sola verdad: el Manchester United ya no es un equipo unido, sino frentes enfrentados entre dirección, entrenador y jugadores, en una crisis que parece eterna y sin solución.

Los observadores consideran que estas declaraciones podrían ser la gota que colme el vaso para Carrick, el entrenador interino que se ganó la oportunidad tras un comienzo prometedor, pero que ahora ha entrado en un túnel de 7 partidos consecutivos sin ninguna victoria, la peor racha del club desde diciembre de 2015.

Carrick responde: asumo la responsabilidad al 100%

Por su parte, Michael Carrick trató de calmar la ira asumiendo toda la responsabilidad, en declaraciones a la cadena TNT Sports tras el partido.

Carrick dijo: "Esto es más que una simple decepción. Todos deben asumir la responsabilidad, y yo la asumo al 100% por el equipo y por el rendimiento en general. La responsabilidad recae en mí y lo acepto por completo".

Y añadió en un tono claramente de disculpa: "Como aficionado de este club desde hace mucho tiempo y que se preocupa enormemente por él, ver un rendimiento como este es algo inaceptable".

Sobre las causas del derrumbe, explicó: "Gran parte de ello tiene que ver con la motivación, la intención y la intensidad que hay que aportar en el fútbol, y nosotros no lo hicimos hoy".

Carrick defendió a su grupo pese a la racha negativa al afirmar: "Al 100% este no es su nivel, lo hemos demostrado durante 6 o 7 meses, pero no puedes encender y apagar tu entusiasmo cuando quieras".

Y concluyó dirigiendo una disculpa especial a la afición que abandonó las gradas de forma anticipada: "La afición es el pulso de este club y siempre lo será. Debí disculparme por todo lo que hicieron para venir hasta aquí y tener que ver un rendimiento como este. No hay excusas en absoluto".



