José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes de España, exigió a Javier Tebas, presidente de LaLiga, que se retracte de sus declaraciones y pida perdón al Real Madrid, después de que comparara los métodos informativos del canal del club blanco con los que empleó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

El diario AS publicó las declaraciones de Uribes, realizadas a la agencia de noticias española durante un acto celebrado este sábado en Manises, en la provincia de Valencia.

Uribes afirmó: "La comparación que ha hecho Tebas es inaceptable, y le pido que se retracte de sus declaraciones y que pida perdón al Real Madrid".

El máximo responsable del Consejo Superior de Deportes considera que las palabras de Tebas sobrepasan los límites de la crítica legítima, especialmente teniendo en cuenta el cargo que ocupa.

Y explicó: "Creo que la libertad de expresión en España, que es un pilar fundamental de la democracia, tiene un margen muy amplio, amplísimo, pero en ningún caso incluye referirse al nazismo y a Goebbels cuando se habla de un club de la Liga española".

Y añadió: "Y, además, estas declaraciones proceden del propio presidente de la Liga, lo que multiplica la responsabilidad".

Uribes también insistió en su postura sobre las declaraciones de Javier Tebas, subrayando que las críticas forman parte del fútbol, aunque considera que el presidente de LaLiga se pasó de la raya con su comparación.

Y dijo: "Creo que, desde el punto de vista ético y político, y desde la perspectiva del sentido de la responsabilidad, se trata de una exageración enorme, y pienso que Tebas debería pedir perdón al Real Madrid".

Uribes recordó que el club blanco, presidido por Florentino Pérez, representa al fútbol español en todo el mundo, y calificó de absolutamente inaceptable vincularlo a uno de los periodos más oscuros de la historia europea.

El asunto también está siendo estudiado por la dirección jurídica del Consejo Superior de Deportes de España.

Uribes confirmó que ha encargado a los organismos competentes analizar si las declaraciones del presidente de LaLiga pueden tener alguna consecuencia disciplinaria.

Por su parte, Tebas defendió su comparación y acusó al canal del Real Madrid de ofrecer contenidos en los que el club aparece siempre como víctima, al considerar que selecciona aquello que refuerza su sensación de estar siendo perjudicado, mientras deja fuera el contexto que rodea a los hechos.



