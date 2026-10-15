El Consejo de la FIFA bloquea un cambio de reglamento tras un insólito escándalo en el Mundial con Gianno Infantino y Donald Trump

El Consejo de la FIFA rechazó el jueves una propuesta para modificar las normas sobre las sanciones tras una tarjeta roja. Así lo explicó Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA, a la BBC.

El verano pasado hubo problemas en el Mundial. La suspensión de Folarin Balogun se convirtió en una sanción condicional, por lo que pudo disputar el siguiente partido. Es posible que detrás de esa decisión estuviera una llamada del presidente Donald Trump al máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino.

Para evitar un escándalo similar en el futuro, la FIFA quería modificar el reglamento disciplinario. La propuesta pretendía impedir que las suspensiones automáticas de un partido pudieran quedar sin efecto.

Sin embargo, la propuesta no salió adelante en el Consejo de la FIFA, que se reunió el jueves en Zúrich con Infantino. La posible modificación de las normas no fue el único asunto tratado: el Consejo también quería pedirle explicaciones sobre varios acontecimientos controvertidos de los últimos tiempos.

Entre ellos destacaba el polémico plan para vender acciones del Mundial. Infantino recibió tantas críticas por ese plan que acabó retirándolo. El jueves pidió disculpas por ello en Zúrich, pero estas no habrían sido «satisfactorias».

«Una de las cosas decepcionantes es que no recibimos respuesta a varias peticiones concretas, como la de consultar documentos sobre FIFA Forward Enterprise (la empresa que se encargaría de la venta de acciones del Mundial, nota de la redacción)», explicó Hewitt. «Pregunté por qué y se nos pidió que presentáramos esas preguntas por escrito».

«Infantino tiene que responder a las preguntas y, si no lo hace ahora, no es apto para presidir la FIFA. Eso también se dijo durante la reunión. En realidad, por lo que se disculpó fue por no haber presentado el asunto al Consejo de la FIFA. Si tanto lo lamenta, que lo comparta con nosotros».