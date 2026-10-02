El caso Negreira no ha cerrado aún sus puertas, sino que ha vuelto con fuerza al primer plano en las últimas horas, coincidiendo con el movimiento de la Unión Europea de Fútbol "UEFA" respecto al expediente, y con las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, que reabrieron el debate sobre el legado arbitral de la época en la que José María Enríquez Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España.

El diario español "As" reveló que 20 árbitros o responsables arbitrales que coincidieron con el periodo de Negreira siguen activos en el sistema arbitral, ya sea sobre el campo, en la tecnología de vídeo o en cargos técnicos.

Durante una rueda de prensa tras el derbi madrileño, Mourinho habló del cambio que ha percibido desde su regreso a la Liga española, antes de abordar de forma directa el caso Negreira, preguntándose si el hombre seguía vinculado al expediente.

Las declaraciones del técnico portugués coincidieron con el anuncio de la UEFA sobre la continuidad de su actuación en el caso tras recibir documentos y pruebas aportados por el Real Madrid, en un expediente relativo a los pagos que Negreira recibió del Barcelona durante su etapa en el cargo dentro del Comité Técnico de Árbitros. La UEFA confirmó que la investigación sigue en pie, mientras que el Barcelona aclaró que el expediente nunca llegó a cerrarse.

Entre los nombres más destacados que siguen presentes en el panorama arbitral español figuran: "Alberola Rojas, Cordero Vega, Cuadra Fernández, De Burgos Bengoetxea, Del Cerro Grande, Díaz de Mera, Fernández Borbalán, Figueroa Vázquez, Gil Manzano, Hernández Hernández, Martínez Munuera, Mila Alfvendi, Munuera Montero, López Toca, Pizarro Gómez, Pulido Santana, Sánchez Martínez, Trujillo Suárez, Prieto Iglesias y Torrenzo Álvarez".

Los papeles de estos se reparten entre el arbitraje pasado y actual, la tecnología del árbitro de vídeo "VAR", además de cargos técnicos y administrativos dentro del sistema arbitral. Entre los nombres destacados en la actualidad figuran Fernández Borbalán y Torrenzo Álvarez, que ocupan funciones técnicas y administrativas fuera del arbitraje de campo.









Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante el periodo comprendido entre 1993 y 2018, mientras que el caso comenzó públicamente en febrero de 2023, tras investigaciones sobre pagos que el Barcelona realizó a empresas vinculadas al exárbitro.

Según lo recogido por las investigaciones españolas, los pagos atribuidos al Barcelona superaron los 8 millones de euros durante los años del caso, mientras que la versión bajo investigación sostiene que fueron a cambio de informes relacionados con el arbitraje. La verdad sobre el propósito de esos pagos y sus consecuencias deportivas y legales sigue siendo objeto de examen por parte de las autoridades judiciales.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona sigue examinando el caso, con declaraciones previstas durante noviembre antes de pasar a las siguientes fases procesales. El juzgado había rechazado en septiembre una solicitud para prorrogar la investigación seis meses más, manteniendo la investigación abierta debido a los testimonios previstos.

En cuanto al propio Negreira, un reciente informe médico forense concluyó un deterioro de su estado cognitivo, confirmando que no posee las capacidades cognitivas y volitivas necesarias para comprender el alcance de las actuaciones judiciales, lo que pone muy en duda su asistencia al juicio.

Con la continuidad del expediente en el ámbito judicial y la actuación de la UEFA en el ámbito europeo, el caso Negreira parece lejos de su fin, mientras que la permanencia de 20 nombres de su época dentro del sistema arbitral revela que los efectos de aquella etapa siguen presentes en el fútbol español hasta hoy.







