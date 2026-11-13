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Una leyenda de la Bundesliga quiso fichar tanto a Veljko Paunovic que incluso se arriesgó a romper con sus superiores por él. No mereció la pena en absoluto.

Si hoy le preguntaran al seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, por enero de 2005, probablemente saldría corriendo. Y la sola mención del Hannover 96 seguramente también le despierta malos recuerdos.

La situación en torno a Paunovic y el Hannover, entonces equipo de la Bundesliga, empezó a tensarse hacia el final del mercado de invierno de la temporada 2004/05. El club de Baja Sajonia, que disputaba su tercer año de regreso en primera división tras una larga ausencia, estaba firmando una buena temporada con Ewald Lienen en el banquillo. A finales de enero de 2005, después de 19 jornadas, ocupaba el sexto puesto y apuntaba a las competiciones internacionales.

En realidad, no había una necesidad urgente de reforzar la plantilla. Ilja Kaenzig, hoy director general del VfL Bochum y entonces director deportivo del Hannover, tampoco veía sentido a los fichajes invernales: a su juicio, rara vez aportaban algo al equipo. Su principio, por tanto, era claro: el 96 no incorporaría jugadores en invierno. Martin Kind, entonces presidente del consejo de vigilancia, compartía esa opinión, aunque Lienen acabó convenciéndolo de lo contrario.

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Ewald Lienen se acordó de Veljko Paunovic en Hannover

El legendario entrenador, conocido también por sus etapas en el Hansa Rostock, el 1. FC Colonia y el FC St. Pauli, lo veía de otra manera. Quería fichar a mitad de temporada a un delantero que garantizara goles. Aunque el 96 ya contaba en ataque con Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro y Jiri Kaufmann, ninguno marcaba con una regularidad siquiera cercana a la deseada. Al final de la temporada, Stendel y el mediapunta Jiri Stajner serían los máximos goleadores del equipo en liga, con apenas seis tantos cada uno.

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Entonces Lienen se acordó de Paunovic. Conocía al delantero, que por aquel entonces tenía 27 años, de la temporada 2002/03: lo había entrenado en el CD Tenerife, de la segunda división española, y había podido comprobar de cerca su capacidad goleadora. Kaenzig advirtió del «buen equilibrio del grupo» y no quería ponerlo en peligro, menos aún con el equipo en una posición tan prometedora en la tabla. Pese a ello, Lienen acabó sacando adelante el fichaje y, poco antes del cierre del mercado, el 96 anunció la llegada de Paunovic.

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«Sé lo controvertido que fue el asunto. Pero voy a darlo todo para convencer a la otra parte de que Ewald Lienen y yo teníamos razón», dijo el serbio, que llegaba del Atlético de Madrid. Paunovic no era titular en los Colchoneros, que atravesaban entonces una etapa difícil y estaban lejos de ser un equipo permanentemente entre los mejores de LaLiga española, como hoy en día. Además, no había marcado ni un gol en sus diez partidos de la primera vuelta. Por tanto, al margen de su rechazo general a los fichajes invernales, el escepticismo de Kaenzig era comprensible.

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Paunovic habría pasado a ser el mejor pagado del 96

«El club no asume ningún riesgo económico. Lo demostraré de aquí al verano», dijo Paunovic a su llegada. Se refería a que, supuestamente, durante su primer medio año en el 96, hasta el verano de 2005, cobraría unos relativamente modestos 15.000 euros mensuales. Además, su contrato con el Atlético había sido rescindido por los problemas económicos que sufrían entonces los Rojiblancos, así que el 96 no tenía que pagar un traspaso. Sin embargo, Paunovic firmó por un año y medio, hasta el verano de 2006, con una opción para ampliar el vínculo otra temporada. Y, sobre todo, a partir de la campaña 2005/06 pasaría a ser el jugador mejor pagado del Hannover, con un sueldo de alrededor de un millón de euros al año.

Las expectativas eran altas. Su compatriota Mladen Krstajic, entonces central del Schalke 04, lo elogió: «Es un jugador magnífico. Tiene mucha calidad con el balón, va realmente bien de cabeza y es lo bastante rápido». Al parecer, el S04 también quiso fichar a Paunovic. Por entonces disputaba al Bayern de Múnich una reñida lucha por el liderato de la Bundesliga y acabaría la temporada como subcampeón. Al menos, eso aseguró Krstajic: «Es una pena, también habría sido un refuerzo para nosotros».

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¿Habría rendido Paunovic en el Schalke? En Hannover, en cualquier caso, no logró asentarse, en medio de las tensiones ya mencionadas. «Solo llevamos cuatro días juntos, todavía no puede funcionar todo», dijo tras un discreto debut en la Bundesliga, a principios de febrero de 2005, en una derrota en casa por 1-3 ante el Borussia Dortmund. Lienen había incluido de inmediato al jugador que tanto había querido fichar en el once inicial como único delantero, pero el recién llegado no convenció.

«Necesito más tiempo para que los demás jugadores entiendan lo que hago y para entender yo lo que hacen ellos», pidió Paunovic, que después sumó otras dos decepcionantes titularidades: en el 0-0 en Friburgo y en el 1-4 en casa ante el Werder Bremen. Incluso cuando la primavera de 2005 comenzaba a asomar, su influencia en el juego del 96 seguía sin aparecer.

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El malestar por Paunovic fue creciendo en Hannover

«Desde el principio estaba claro que no era un segundo Andriy Shevchenko», defendió Lienen a su jugador comparándolo con uno de los mejores delanteros del mundo de aquella época, ganador del Balón de Oro en 2004. «Tenemos que darle tiempo. Todavía nos será de gran ayuda».

A mediados de marzo de 2005, Paunovic sí ayudó por primera vez al Hannover al dar el pase del gol de la victoria por 2-1 en casa ante el Borussia Mönchengladbach. Pero, precisamente, aquella sería también su última aparición con la camiseta del 96, con la que disputó apenas siete partidos. Una entrevista concedida poco después a kicker, en la que criticó a la directiva del club, puso fin a su breve paso por Alemania.

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«Sabía que no me conocían. No sabía que estaban en mi contra. Ni que me utilizarían para un conflicto con el entrenador», criticó duramente Paunovic a Kaenzig y Kind. «Para que un club funcione, no se puede trabajar unos contra otros. Quien no lo entienda perjudica al club».

Excluyó expresamente a Lienen de sus críticas e insistió: «El conflicto en torno a mí perjudica a todos. También al equipo. Si no hubiera existido, podríamos haber jugado mejor; quizá yo también. Pero no fui yo quien provocó el conflicto». Según se decía en el entorno del vestuario, ya antes había contemplado marcharse pronto. A ello se sumaba que ya estaba claro que su compatriota y organizador del juego Nebojsa Krupnikovic se iría en el verano de 2005. Era otra razón para no quedarse mucho más tiempo en Hannover.

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Veljko Paunovic en el Hannover 96: solo siete partidos, pero muchas relaciones dañadas

Así, el paso de Paunovic por el 96 terminó apenas unos dos meses después de que Lienen lo incorporara pese a la oposición de los dirigentes del club. Lo único positivo para el Hannover fue que, al firmar el contrato, también se había pactado su rescisión para el verano de 2005. De ese modo, el club al menos evitó asumir más costes por el fichaje fallido. Conviene recordar que, de haberse quedado en el 96, el actual seleccionador serbio habría pasado a ser su jugador mejor pagado.

En lugar de eso, Paunovic regresó a la capital española en el verano de 2005 y firmó por el Getafe CF, club de las afueras de Madrid. Tras un breve regreso al Partizan de Belgrado, el equipo de su ciudad, se retiró inicialmente a finales de 2008, con solo 31 años. En 2011 volvió durante medio año para jugar en el Philadelphia Union de la MLS y, a principios de 2012, puso fin definitivamente a su carrera.

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Después inició su trayectoria como entrenador. Primero se hizo cargo de la selección sub-18 de Serbia y en 2014 asumió la sub-20. En el verano de 2015 llevó sorprendentemente al título del Mundial sub-20 a un equipo en el que estaban futuras estrellas como Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic y Milos Veljkovic. En la final, los serbios vencieron a Brasil por 2-1 tras la prórroga.

Schweinsteiger comparó a Paunovic con Guardiola

Unos meses después se hizo cargo del Chicago Fire de la MLS, donde entrenó, entre otros, a Bastian Schweinsteiger. Paunovic se esforzó mucho por convencer al campeón del mundo en 2014: lo visitó en Manchester en 2016, cuando jugaba en el United. «Me impresionó mucho», dijo la leyenda del Bayern a New York Times sobre el serbio, a quien comparó con uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, a cuyas órdenes había jugado en el FCB: «Tuvimos una conversación muy buena. Me recuerda en muchas cosas a Pep Guardiola. En cómo quiere que juegue su equipo y en sus ideas de juego», afirmó Schweinsteiger sobre Paunovic.

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Paunovic permaneció en Chicago hasta finales de 2019. Después entrenó en Inglaterra (FC Reading), México (Deportivo Guadalajara y Tigres UANL) y España (Real Oviedo). A finales de octubre de 2025 asumió la selección serbia en sustitución del antiguo e icónico mediapunta Dragan Stojkovic, cuando el fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026 ya era casi inevitable.

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Una previsible derrota por 2-0 en Inglaterra en el debut de Paunovic puso fin al sueño mundialista: Albania, segunda en el puesto de repesca, quedaba definitivamente fuera de alcance. A partir de entonces, la misión del nuevo seleccionador era formar un equipo joven y competitivo capaz de volver a clasificarse para los grandes torneos.

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Hasta ahora, los resultados no respaldan en absoluto a Paunovic. En diez partidos solo ha logrado dos ajustadas victorias por 2-1, ante Letonia y Arabia Saudí. Los otros ocho encuentros terminaron en derrota, al igual que sus cuatro participaciones hasta la fecha en la Liga de Naciones.

Paunovic subrayó tras el 0-2 ante la selección alemana en Múnich, a principios de octubre, que era de esperar, sobre todo frente a rivales como Alemania y Países Bajos. «Somos Serbia, un país pequeño, y necesitamos tiempo para implantar un sistema», protestó ante la pregunta crítica de un periodista por los decepcionantes resultados. «Todos los que están cerca de nosotros saben que estamos trabajando para cambiar el mal ambiente», insistió, recordando que había asumido el equipo en una situación difícil. «Hemos recuperado a nuestros líderes, hemos incorporado a jugadores con talento y estamos construyendo un sistema nuevo. Pero eso lleva tiempo».

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¿Puede Paunovic volver a encarrilar el fútbol serbio?

Si bien los serbios apenas tuvieron opciones en Alemania, sí mostraron cosas positivas en las ajustadas derrotas por 2-1 tanto en la ida como en la vuelta ante Países Bajos, y también frente a una Grecia fuerte. Para su proyecto, Paunovic ha recuperado, entre otros, al exjugador del Ajax Dusan Tadic, que ya tiene 37 años y ahora juega en el NEC Nijmegen, tras más de dos años de ausencia. Milinkovic-Savic, uno de los héroes de su Mundial sub-20, también ha vuelto a jugar con Serbia a sus órdenes. Además, el seleccionador apuesta por otros futbolistas experimentados como Zivkovic, Maksimovic y Aleksandar Mitrovic.

Jugadores de renombre de veintitantos años, como el central Strahinja Pavlovic (AC Milan) o el goleador Dusan Vlahovic (Besiktas), están llamados a desempeñar papeles importantes en el futuro del fútbol serbio. Paunovic también quiere desarrollar poco a poco a grandes talentos como Aleksander Stankovic (21 años, Inter de Milán), Vasilije Kostov (18, Estrella Roja de Belgrado) y Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht).

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Un resultado que llamara la atención ante la selección alemana este viernes vendría bien a la posición de Paunovic en Serbia. Si lo consigue, también tendría en el futuro algo positivo que asociar con Alemania. Al menos, mientras nadie mencione Hannover.