Un periodista español reveló la fecha de la reunión decisiva entre Vinicius Junior y los responsables del Real Madrid para discutir la renovación del contrato de la estrella brasileña.

Rodra, el conocido periodista de "ESPN", escribió en su cuenta de la red "X": "Está previsto que Vinicius Junior mantenga una reunión con el Real Madrid este miércoles, en medio de la continuidad de las diferencias en torno a la renovación de su contrato".

Y añadió: "El Real Madrid no tiene intención de mejorar su última oferta para renovar el contrato del jugador, mientras Vinicius sigue exigiendo cobrar unos 30 millones de euros por temporada, cuando la oferta del club llega solo a los 22 millones".

Continuó: "Figuras destacadas dentro del Real Madrid apoyan la idea de vender a Vinicius, coincidiendo con el creciente optimismo en el Arsenal sobre la posibilidad de cerrar el fichaje, con estimaciones de que su valor alcanzaría los 150 millones de euros".

Y concluyó: "Los representantes de Vinicius siguen negando la existencia de contactos con el Arsenal, pero fuentes cercanas a la operación confirman que las conversaciones ya existen, con una fuerte implicación del director deportivo Berta y del entrenador Arteta en las negociaciones".



