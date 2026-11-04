El calvario de la estrella brasileña Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, continuó esta noche, al ser objeto de nuevo de amplias críticas.

El extremo brasileño comenzó el partido del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa ante el AEK de Atenas, pero una vez más no ofreció una buena actuación.

El Real Madrid estuvo a punto de perder su partido de esta noche en Grecia, donde iba por detrás con un 2-1 a un cuarto de hora del final del encuentro, pero "los blancos" recuperaron su histórico espíritu europeo para firmar una emocionante remontada y vencer por 3-2.

Sin embargo, Vinicius Junior estaba sometido a una gran presión. Después de su sanción de 4 partidos en LaLiga, el director técnico José Mourinho le dio la oportunidad de ser titular esta noche y, sin duda, no la aprovechó de la mejor manera.

Tras jugar en la banda izquierda, desplazando a Yan Diomande a la banda derecha, el exjugador del Flamengo no ofreció una actuación convincente en este enfrentamiento.

Con el brillo de Diomande en los últimos partidos en la posición de extremo izquierdo, Vinicius Junior tenía que reivindicarse en Atenas, pero no marcó ninguna diferencia. Especialmente porque, a diferencia de sus compañeros, había podido disfrutar de un cierto descanso tras su ausencia en los últimos partidos de liga.

Y Vinicius se mostró incapaz de generar peligro alguno, careciendo de precisión en sus regates.

¿Es mejor el Real Madrid sin Vinicius?

Como es natural, las reacciones en España fueron muy duras hacia el jugador brasileño.

El diario "As" señaló que "su actuación fue lamentable en la primera parte, y en la segunda parte lo intentó, pero no lo consiguió. Actualmente, Diomande le lleva una gran ventaja en el once titular".

Jorge Valdano, exjugador del Real Madrid, que suele ser mesurado en sus comentarios, fue muy crítico con el brasileño en un programa de televisión de la cadena Movistar, donde dijo: "La palabra aceptable no se aplica a un jugador como Vinicius. Hizo un esfuerzo escaso y rara vez acertó".

Y añadió: "Solo realizó una buena jugada. No recordamos nada destacable de su partido de esta noche; para un jugador que ha mantenido ese nivel excepcional durante tanto tiempo, es muy poco. Esta pálida actuación de Vinicius no le ayudará a recuperar el puesto que Diomande ha reservado".

A pesar de que no podrá jugar ante el Valencia esta semana, Vinicius Junior ya no es considerado un jugador titular en el once ideal de Mourinho en el Real Madrid. El diario "Marca" apunta que "puede parecer fácil señalar con el dedo a Vinicius y responsabilizarlo de los problemas del Real Madrid, pero no es casualidad que el nivel del equipo de Mourinho baje cuando el brasileño está sobre el terreno de juego".

El diario también destacó su falta de compromiso defensivo.

Ha quedado claro que Vinicius atraviesa un bache del que resulta difícil salir, lo que lo colocará en una situación muy complicada al regresar de la sanción, donde se encontrará con mucha probabilidad en el banquillo de suplentes.