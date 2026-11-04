¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

El conflicto con Diomande está resuelto: una tormenta de críticas golpea a Vinicius tras la batalla de Grecia

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Grecia
España
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Nueva actuación gris

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

 

El calvario de la estrella brasileña Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, continuó esta noche, al ser objeto de nuevo de amplias críticas.

El extremo brasileño comenzó el partido del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa ante el AEK de Atenas, pero una vez más no ofreció una buena actuación.

El Real Madrid estuvo a punto de perder su partido de esta noche en Grecia, donde iba por detrás con un 2-1 a un cuarto de hora del final del encuentro, pero "los blancos" recuperaron su histórico espíritu europeo para firmar una emocionante remontada y vencer por 3-2.

 Sin embargo, Vinicius Junior estaba sometido a una gran presión. Después de su sanción de 4 partidos en LaLiga, el director técnico José Mourinho le dio la oportunidad de ser titular esta noche y, sin duda, no la aprovechó de la mejor manera.

Próximos partidos
VAL

VAL

Primera División

07 nov 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 nov 2026

LEV

LEV

Tras jugar en la banda izquierda, desplazando a Yan Diomande a la banda derecha, el exjugador del Flamengo no ofreció una actuación convincente en este enfrentamiento.

Con el brillo de Diomande en los últimos partidos en la posición de extremo izquierdo, Vinicius Junior tenía que reivindicarse en Atenas, pero no marcó ninguna diferencia. Especialmente porque, a diferencia de sus compañeros, había podido disfrutar de un cierto descanso tras su ausencia en los últimos partidos de liga.

 Y Vinicius se mostró incapaz de generar peligro alguno, careciendo de precisión en sus regates.

¿Es mejor el Real Madrid sin Vinicius?

Como es natural, las reacciones en España fueron muy duras hacia el jugador brasileño.

 El diario "As" señaló que "su actuación fue lamentable en la primera parte, y en la segunda parte lo intentó, pero no lo consiguió. Actualmente, Diomande le lleva una gran ventaja en el once titular".

Jorge Valdano, exjugador del Real Madrid, que suele ser mesurado en sus comentarios, fue muy crítico con el brasileño en un programa de televisión de la cadena Movistar, donde dijo: "La palabra aceptable no se aplica a un jugador como Vinicius. Hizo un esfuerzo escaso y rara vez acertó".

Y añadió: "Solo realizó una buena jugada. No recordamos nada destacable de su partido de esta noche; para un jugador que ha mantenido ese nivel excepcional durante tanto tiempo, es muy poco. Esta pálida actuación de Vinicius no le ayudará a recuperar el puesto que Diomande ha reservado".

A pesar de que no podrá jugar ante el Valencia esta semana, Vinicius Junior ya no es considerado un jugador titular en el once ideal de Mourinho en el Real Madrid. El diario "Marca" apunta que "puede parecer fácil señalar con el dedo a Vinicius y responsabilizarlo de los problemas del Real Madrid, pero no es casualidad que el nivel del equipo de Mourinho baje cuando el brasileño está sobre el terreno de juego".

 El diario también destacó su falta de compromiso defensivo.

Ha quedado claro que Vinicius atraviesa un bache del que resulta difícil salir, lo que lo colocará en una situación muy complicada al regresar de la sanción, donde se encontrará con mucha probabilidad en el banquillo de suplentes.

 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google