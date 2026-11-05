El Barcelona se prepara para reforzar su nueva racha favorable en la capital, Madrid, cuando visite como rival de peso al Atlético de Madrid en un duelo decisivo por el liderato de LaLiga, en un estadio que un día fue una pesadilla para los azulgranas y que hoy se ha convertido en el escenario de sus alegrías.

Desde que el Atlético se mudó a su nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, en la temporada 2017-2018, la balanza del enfrentamiento cambió de forma radical, según las estadísticas del diario español "Sport".

La historia comenzó con dos empates consecutivos por 1-1 en las dos primeras temporadas, antes de que Lionel Messi rompiera la igualdad en diciembre de 2019 con un gol agónico que dio al Barcelona su primera victoria en el nuevo feudo. Y aunque el Atlético respondió con triunfos en las dos temporadas siguientes, lo que ocurrió después fue un vuelco histórico por completo.

Cuatro visitas, cuatro victorias consecutivas

El Barcelona le dio la vuelta a la situación por completo desde enero de 2023. De la mano de Xavi Hernández, el equipo regresó con una ajustada victoria gracias a un gol de Ousmane Dembélé, y la encadenó en marzo de 2024 con una goleada por 3-0 con tantos de João Félix, Robert Lewandowski y Fermín López.

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Pero la noche que nadie olvidará fue la de marzo de 2025 bajo la dirección de Hansi Flick. Después de ir perdiendo por dos goles a cero a 20 minutos del final, el equipo estalló con una remontada enloquecida que puso el marcador 4-2 con goles de Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal y Raphinha, en uno de los partidos más emocionantes de la temporada.

La racha continuó el pasado abril, cuando Giuliano Simeone adelantó al Atlético y Marcus Rashford respondió apenas 3 minutos después, antes de que Lewandowski apareciera en el minuto 87 para marcar el gol de la victoria agónica por 2-1.

La Copa y la Champions: otra cara de la competición

Pese al dominio del Barcelona en la Liga dentro del Metropolitano, los enfrentamientos de eliminación directa deparon escenarios diferentes.

En las semifinales de la Copa del Rey 2025, ambos equipos empataron 4-4 en un partido de ida enloquecido en el estadio de Montjuïc, antes de que Ferran Torres decidiera la vuelta por 1-0 para el Barcelona en Madrid.

Y la temporada pasada, el Atlético se tomó la revancha en la misma competición, cuando se adelantó 4-0 en el partido de ida, y el Barcelona estuvo a punto de remontar con un triplete en la vuelta, pero la clasificación fue para los rojiblancos por un global de 4-3.

En cuanto a la Liga de Campeones de la temporada pasada, el Atlético ganó 2-0 en el Camp Nou, antes de que el Barcelona venciera 2-1 en Madrid con goles de Yamal y Torres, pero el tanto de Ademola Lookman impidió completar la remontada.

Ahora, el Barcelona regresa al Metropolitano con el recuerdo de 4 victorias consecutivas en la Liga, pero sabe que el liderato está en juego y que cada nuevo capítulo de esta competición se escribe con enorme tensión.