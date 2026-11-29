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El Como mira al mercado de invierno con un objetivo que no ha hecho público, pero en el que trabaja discretamente su director deportivo, Ludi. Mientras Cesc Fabregas intenta restar importancia al problema y pregunta a los médicos cuánto tiempo estará de baja Moise Kean, la búsqueda de un sustituto no se detiene.

Tras los contactos por Varela, del Monza, según Fabrizio Romano en los últimos días ha cobrado fuerza una nueva opción que gusta mucho al club de Como, aunque su situación podría haber cambiado recientemente: Emmanuel Emegha.

LAS PALABRAS DE FABREGAS SOBRE KEAN: En la previa del partido contra la Juventus, Cesc Fabregas no descartó incorporar a un sustituto de Kean, pero quiere que los médicos asuman la responsabilidad de esa decisión:

«Tenemos que saber cuánto tiempo estará de baja Kean. Los médicos deben decirnos con sinceridad cuánto tiempo estará fuera. Si tenemos que hacer algo, lo haremos, pero si creemos que Kean volverá antes, seguiremos así y asumiré la responsabilidad de haber querido dos delanteros. No quiero tener a un tercer delantero sin sitio, como pasó con Ivan Azon, porque ya no sabes qué decirle. Hemos tenido la mala suerte de que Moise se ha lesionado, asumimos la responsabilidad y, si algún día tenemos que jugar con 6-7 centrocampistas, lo haremos».

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SIN GASTOS DESORBITADOS: El Como no quiere que la lesión le pille desprevenido, pero, sobre todo, no tiene intención de gastar cifras desorbitadas para encontrar un sustituto del delantero italiano. El club ya tiene presentes las restricciones del fair play financiero que entrarán en vigor a finales de año y, por ello, para enero solo busca oportunidades de cesión o a un coste muy bajo.

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CONTACTOS POR EMEGHA: Por eso, la opción de Varela está descartada al 100 %, ya que el Monza no quiere cederlo ni venderlo a precio de saldo. Según Fabrizio Romano, se han intensificado los contactos con el Chelsea por Emmanuel Emegha, fichado por el Estrasburgo en 2023 procedente del Sturm Graz y traspasado el pasado verano al Chelsea por 25 millones de euros, dado que el club francés forma parte del grupo BlueCo.

Los contactos se debían, sobre todo, al escaso impacto que había tenido esta temporada el neerlandés nacido en 2003, pero ahora las cosas están cambiando.

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SU SITUACIÓN HA CAMBIADO: Tras una larga lesión en el muslo que le impidió disputar muchos partidos con el equipo dirigido por Xabi Alonso, ha vuelto a estar disponible en los últimos tres encuentros y enseguida ha retomado lo que mejor sabe hacer: marcar goles.

Pese a las tres derrotas consecutivas del Chelsea, Emegha ha marcado tres goles en tres partidos. Su doblete en el 3-2 contra el Nottingham Forest dio a su equipo esperanzas de lograr un resultado diferente. En el Chelsea pueden cambiar muchas cosas de aquí a enero, pero, si Emegha mantiene este ritmo, difícilmente lo dejarán marchar sin más.