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«No semanas, sino meses». Con estas palabras, Cesc Fabregas se refirió al tiempo de recuperación de Moise Kean tras la nueva lesión sufrida por el delantero centro del Como. Con el exjugador de la Fiorentina de baja durante un largo periodo, todo el peso del ataque recaerá sobre Douvikas, al menos hasta enero. En el próximo mercado, el Como tendrá que encontrar una solución a esta situación y ya piensa en el próximo goleador que incorporará al equipo.

Son 4 los nombres que suenan con fuerza en el Como para tomar el relevo de Kean. Llegado el pasado verano cedido por la Fiorentina a cambio de 5 millones de euros, con una opción de compra obligatoria fijada en 30 millones de euros más otros 5 millones en posibles bonus, el delantero italiano estará de baja hasta el próximo año y no regresará hasta bien entrado 2027. Para sustituirlo, el Como estudia 4 opciones: Camello, Scamacca, Esposito y Varela.

Los primeros de la lista, según informa el Corriere della Sera, son Gianluca Scamacca y Sergio Camello: el italiano podría salir del Atalanta, mientras que el español, nacido en 2001 y jugador del Rayo Vallecano, lleva tiempo siendo uno de los favoritos de Fabregas, que ya ha fichado en LaLiga con buenos resultados.

La llegada de Scamacca sería muy positiva para el Como también por la posibilidad de inscribirlo en la lista de la Champions, donde ocuparía una de las plazas reservadas a jugadores formados en Italia, que desde luego no abundan en la plantilla de Fabregas. El exjugador del Genoa y del Sassuolo, nacido en 1999, ya estuvo en el radar del Como hace meses. El club también podría aprovechar la decisión de Sarri, que últimamente apuesta de forma habitual por Krstovic antes que por él. El romano habría abierto la puerta a una salida y querría cambiar de aires para relanzar su carrera, también con la selección italiana en mente.

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Pero Scamacca tendrá que competir con otros tres delanteros en ascenso. Uno de ellos es el propio Camello, un atacante rápido y polivalente, menos fuerte físicamente que Scamacca, pero con mayor margen de crecimiento. La estrella del Rayo ya fue decisiva en la victoria de España en los Juegos Olímpicos y ahora está lista para dar un salto de calidad.

Un paso que también tienen previsto dar Sebastiano Esposito y Gustavo Varela. El primero llegó en verano al Sassuolo tras una tumultuosa salida del Cagliari. En el Sassuolo está encontrando continuidad, pero sus destellos más prometedores los ha mostrado con la selección italiana, donde el seleccionador Mancini lo ha convertido en titular de Italia. Su fichaje por un gran club es solo cuestión de tiempo.

La nueva baja de Kean también obligará al Como a buscar nuevos objetivos y entre ellos podría estar Varela, el delantero que más está destacando en Italia. El actual máximo goleador de la Serie A se quedará en el Monza poco tiempo más: entre enero y junio, el portugués pasará a un club de mayor categoría. Todos lo quieren. Desde la Juventus al Nápoles, del Inter al Benfica, que se reservó el 20 % de la plusvalía de una futura venta del jugador. A esa lista podría sumarse pronto el Como, que en el mercado, como en el campo, ha demostrado tener pocos rivales.