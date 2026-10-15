El comité organizador de la Copa Asiática 2027 emite un comunicado importante

El Comité Organizador Local de la Copa Asiática 2027 emitió un comunicado en el que confirmó que continúan los preparativos para albergar el torneo.

Arabia Saudita acogerá la fase final de la Copa Asiática entre el 7 de enero y el 5 de febrero próximos.

El Comité Organizador Local señaló, en un comunicado publicado a través de su cuenta en X: "El Comité Organizador Local de la Copa Asiática 2027 confirma que continúan sus preparativos para albergar el torneo, previsto entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027, en coordinación permanente con la Confederación Asiática de Fútbol y las entidades competentes".

El comité explicó que los preparativos avanzan en los distintos aspectos organizativos y operativos conforme al calendario aprobado, lo que incluye la disponibilidad de las instalaciones, las infraestructuras y los servicios asociados, en el marco de los esfuerzos por ofrecer una experiencia integral a las selecciones participantes, a los aficionados y a los medios de comunicación de todo el continente.

El Comité Organizador Local renovó su compromiso de seguir trabajando y de destinar los recursos necesarios para el éxito del evento continental, así como de ofrecer un torneo a la altura del prestigio de Arabia Saudita, teniendo en cuenta las novedades relacionadas con la competición y creando las condiciones adecuadas para su éxito.

La agencia France 24 había publicado unas declaraciones del jeque Salman bin Ibrahim, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, en las que aseguró que el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudita sigue siendo una opción sobre la mesa, si las circunstancias así lo exigen.

"La Confederación Asiática no tiene prisa por tomar una decisión. Podemos esperar hasta finales del próximo mes de noviembre, ya que los preparativos del torneo marchan actualmente según el calendario previsto", declaró.