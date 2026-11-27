Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La Keuken Kampioen Divisie ha anunciado este viernes por la mañana a través de sus canales oficiales la suspensión de cuatro partidos.

«Se suspenden cuatro partidos de la Keuken Kampioen Divisie previstos para el viernes 27 de noviembre de 2026 debido a las condiciones meteorológicas. El comité de competición del fútbol profesional ha tomado esta decisión tras consultar con las partes locales implicadas», se lee en la web de la Keuken Kampioen Divisie.

Los partidos afectados son Jong FC Utrecht contra Almere City FC, FC Dordrecht contra Vitesse, VVV-Venlo contra RKC Waalwijk y Jong AZ contra TOP Oss.

El motivo de la decisión del comité de competición es que, según las previsiones meteorológicas actuales, no se puede garantizar que los terrenos de juego estén en condiciones para jugar.

Anuncios Anuncios

Los encuentros suspendidos se reprogramarán próximamente, añade el comunicado de la Keuken Kampioen Divisie.

Por ahora, los partidos de Jong Ajax contra Heracles Almelo, NAC Breda contra FC Den Bosch y MVV Maastricht contra Jong PSV sí se disputarán con normalidad.

El partido de la Eredivisie entre FC Groningen y Willem II también sigue programado para el viernes a las 20.00 horas.