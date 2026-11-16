El comisario de la FIGC Giovanni Malago defiende a Roberto Mancini tras la dura derrota de Italia ante Bélgica en la Liga de Naciones

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Italia sufrió un duro golpe de realidad este domingo en la Liga de Naciones de la UEFA al caer por 4-1 ante Bélgica. Pese al resultado, el comisario especial de la FIGC, Giovanni Malago, ha salido rápidamente en defensa del seleccionador Roberto Mancini y sostiene que el proyecto de reconstrucción de la selección va por buen camino.

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Un necesario golpe de realidad para Italia

El reciente tropiezo de la selección italiana en la Liga de Naciones ha generado debate en todo el país, pero Malago mantiene la calma. En declaraciones durante la ceremonia de la Panchina d'Oro 2026 en Coverciano, Malago abordó las consecuencias de la derrota en Bruselas y la presentó como una parte fundamental del desarrollo del equipo. Según explicó, el resultado recuerda cuánto trabajo queda por hacer para competir al más alto nivel internacional.

«La derrota en Bruselas es un duro golpe de realidad, pero también forma parte del camino. Tenemos que mantener los pies en el suelo; son derrotas de las que se aprende», afirmó, según recoge Sky Sport Italia. Más allá del marcador, Malago prefirió centrarse en los aspectos positivos, especialmente en la creciente conexión entre la afición y una nueva generación de talentos. «También debemos destacar la cantidad de italianos que nos siguen; están descubriendo a nuevos jóvenes que irrumpen en la escena internacional», añadió.

Respaldo total a Roberto Mancini

Preguntado por su valoración del trabajo de Mancini durante la última semana, Malago no dudó en hacer un balance positivo. Pese a la contundente derrota ante Bélgica, señaló la dificultad del grupo para poner en contexto la situación del equipo. Italia mantiene su plaza en la Liga de Naciones y Malago cree que se están sentando las bases para futuros éxitos, aunque a estos jóvenes protagonistas aún les queda un camino largo y difícil hasta la cima.

«La valoración es absolutamente buena. ¿Quién lo habría dicho cuando comenzó la fase de grupos? Turquía perdió todos sus partidos, pero se había clasificado para el Mundial, incluso a través de un grupo muy difícil, y tiene talento individual y potencial. Francia era considerada la favorita para el Mundial y, para muchos, tiene la plantilla más fuerte», declaró Malago.

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El responsable de la FIGC defiende los avances frente a una Bélgica de élite

El responsable de la FIGC subrayó que el resultado fue decepcionante, pero no debe eclipsar los avances logrados desde marzo. Recordó que el equipo había evitado convertirse en la «víctima propiciatoria» que muchos esperaban al comienzo del grupo. También destacó el nivel del rival: Bélgica se había mantenido durante años entre las tres primeras selecciones del ranking mundial y fue la única que marcó ante España, campeona del mundo, durante el último torneo mundial.

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«Bélgica estuvo durante años en lo más alto del ranking mundial y fue el único equipo que marcó un gol contra España en el Mundial. Parecíamos víctimas propiciatorias; seguimos en la Liga de Naciones y queda mucho por hacer. Pero el camino ha comenzado y ha comenzado bien», señaló.

Un giro positivo en la política de la FIGC

La conversación en Coverciano también abordó la situación interna de la Federación Italiana de Fútbol. Malago se pronunció sobre la noticia de que Adriano Galliani no competiría con él por la presidencia de la FIGC. Esto parece haber eliminado un obstáculo importante para Malago y podría propiciar un proceso electoral más armonioso en los próximos meses, mientras la federación busca estabilizar su estructura de liderazgo.

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El comisario expresó su satisfacción por este cambio y lo describió como una señal «distensiva», que contribuye a relajar el ambiente. «Sí, importante y distensiva. Me lo imaginaba. Ahora ya no es un tema periodístico; solo quedarán las dinámicas que conducen a las elecciones, con la máxima serenidad y caballerosidad», explicó Malago.