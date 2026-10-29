José Mourinho regresó al estadio Camp Nou como entrenador del Real Madrid y sorprendió a todos con una decisión que parecía arriesgada, aunque estaba convencido desde el principio de que fichar a Bernardo Silva aportaría al equipo un elemento decisivo durante toda la temporada. El centrocampista portugués no tardó en demostrar que esa visión era acertada, después de ofrecer una actuación destacada ante el Barcelona y guiar al conjunto blanco a una victoria (2-1) que pocos esperaban, imponiendo el ritmo de juego que conviene a su equipo.

Desde el primer momento, Mourinho sabía bien cuándo y cómo aprovechar la experiencia de Bernardo Silva, pues prefirió concederle el tiempo suficiente para recuperar su puesta a punto física antes de encomendarle la responsabilidad de dirigir el centro del campo, ignorando las dudas que surgieron en torno a su escasa participación en los partidos.

El entrenador y el jugador estaban de acuerdo con este plan, hasta que llegó el momento en que el portugués recuperó plenamente su forma, para demostrar sus cualidades técnicas y su capacidad de liderazgo, adquirida durante su anterior experiencia con el Manchester City, según informó el diario español "As".

Tras el fracaso del fichaje de Rodri y su traspaso al Barcelona, en la ciudad deportiva de Valdebebas parecía que Bernardo Silva era el jugador capaz de devolver la disciplina y el orden al equipo, pese a que muchos no esperaban que tuviera éxito en esa misión. Sin embargo, el centrocampista portugués superó su primera prueba real de la mejor manera posible, después de brillar ante el Barcelona, siendo consciente al mismo tiempo de que esta victoria no representa más que el comienzo, y de que su ambición y su profesionalidad le obligan a seguir trabajando y a mejorar su nivel en el próximo periodo.

El origen de la historia de su traspaso al Real Madrid se remonta al mes de junio, cuando Mourinho visitó la capital española por primera vez tras rescindir su contrato con el Benfica, donde se reunió con José Ángel Sánchez y Juni Calafat, y les comunicó con claridad: "Necesitamos a un jugador como Bernardo Silva, debemos ficharlo".

Y, efectivamente, en cuanto el jugador portugués supo del interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios, decidió detener todas las demás negociaciones que estaban en marcha, en un movimiento que causó numerosos problemas a su agente, Jorge Mendes, que ya había comenzado a buscar un nuevo destino para el jugador tras el final de su etapa con el Manchester City.

Bernardo Silva deseaba intensamente vestir la camiseta del Real Madrid, algo que dejó claro desde que supo que no continuaría en el Manchester City, pues ofreció sus servicios al club español, pero la dirección del conjunto blanco no vio en los primeros meses de 2026 utilidad alguna en moverse para ficharlo. Tras ese rechazo inicial, Jorge Mendes comenzó a estudiar las opciones disponibles para el jugador, que ya había conquistado todos los títulos posibles durante su etapa con el club inglés.

No hizo falta demasiada persuasión para que Bernardo Silva se aferrara a su sueño, sobre todo porque ya había disfrutado del Mundial como jugador en las filas del Real Madrid, y además rechazó anteriores ofertas del Atlético de Madrid y del Barcelona, prefiriendo esperar para cumplir su mayor ambición de vestir algún día la camiseta blanca, lo que hizo que su decisión estuviera más cerca del deseo de lograr un hito personal y profesional que de la búsqueda de beneficios económicos.

Para el jugador portugués, el asunto no estaba relacionado con el dinero tanto como con su deseo de cumplir una ambición de la que se vio privado al principio, pero el regreso de Mourinho al frente del Real Madrid le devolvió la esperanza, después de convencerse de que el técnico portugués le brindaría una oportunidad real de competir por un puesto en el equipo y de contribuir a devolver al club blanco al camino de las victorias y los títulos.

Y pese a que la aventura conllevaba una gran dosis de riesgo, Bernardo Silva no se echó atrás en su decisión, ni siquiera en los momentos en que sintió inquietud a causa de la espera y del rechazo de las ofertas de los grandes clubes, pues ve en su decisión un paso que merece la pena, y asegura a sus allegados que llegar al Real Madrid mereció todas las dificultades que atravesó, especialmente porque es consciente de la naturaleza del club al que se incorporó, que no se conforma con otra cosa que no sea competir por los títulos y conquistarlos.

Bernardo Silva dispone de una temporada y media para demostrar que la insistencia de Mourinho en ficharlo fue una decisión acertada, después de haber dejado ya su primera huella en el enfrentamiento ante el Barcelona, pero aspira a mucho más que a lograr una gran victoria o a añadir nuevos títulos a su palmarés, pues confía en la capacidad del Real Madrid para construir un equipo capaz de competir con fuerza, y cree que su experiencia con el club blanco podría ser una de las etapas más importantes de su carrera profesional.