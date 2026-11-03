¡El comienzo de una nueva era! Lionel Scaloni anuncia su primera convocatoria de Argentina desde la emotiva retirada de Lionel Messi

Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha inaugurado oficialmente una nueva etapa al anunciar su primera convocatoria desde la retirada de su legendario capitán, Lionel Messi. La Albiceleste se prepara para sus últimos amistosos del año ante Uruguay y Costa Rica, que marcan el inicio de un camino sin su mayor ídolo de todos los tiempos.

Anuncios

La vida después del legendario número 10

El fútbol argentino ha experimentado un cambio radical tras la decisión de Messi de retirarse de la selección después de una carrera histórica. Scaloni afronta ahora el reto de mantener el dominio de Argentina sin su gran referente, y su última convocatoria combina estrellas consolidadas con caras nuevas dispuestas a ocupar ese vacío. Este parón de selecciones de noviembre será una prueba crucial para los ajustes tácticos necesarios en la era posterior a Messi.

Al frente de esta nueva etapa aparecen nombres conocidos como Julian Alvarez y Alexis Mac Allister, de quienes se espera que asuman más responsabilidades en la creación de juego y el liderazgo. Aunque la ausencia de Messi es el principal tema de conversación, la presencia de varias estrellas destacadas de la Premier League garantiza que la plantilla siga siendo temible. Scaloni ha mantenido un núcleo de jugadores que entiende su filosofía, una base sólida mientras el equipo se prepara para los próximos grandes torneos.

La lista incluye varias incorporaciones y regresos que han llamado la atención de los aficionados. Entre las caras nuevas destaca la convocatoria del defensa del Chelsea Aaron Anselmino. El jugador de 21 años ha tenido una progresión meteórica desde su irrupción en Boca Juniors, que acabó llevándolo a Stamford Bridge en un traspaso de gran repercusión. Pese a los contratiempos por lesiones que ha sufrido durante su etapa en Europa, Scaloni lo considera una solución a largo plazo para la defensa argentina.

Refuerzos defensivos y convocatorias sorprendentes

Anselmino no es el único talento defensivo que busca hacerse un hueco. Mariano Troilo, del Parma, también figura en la lista, en su segunda convocatoria con la selección absoluta. Troilo ya había formado parte del grupo para los partidos de clasificación para el Mundial contra Chile y Colombia, pero no llegó a saltar al campo. Este parón supone una gran oportunidad para que, por fin, debute con la selección a las órdenes de Scaloni.

Anuncios Anuncios

Gonzalo Montiel ha regresado a la selección, una noticia que alegrará a muchos aficionados de River Plate. El lateral derecho, uno de los héroes del Mundial de 2022, no había vuelto a jugar con Argentina desde la ajustada derrota ante España en la final del Mundial de 2026. Pese al reciente revés sufrido con su club, cuando fue expulsado en una derrota en el Superclásico, su experiencia se considera fundamental para una plantilla que atraviesa un cambio tan importante en sus referentes.

Related Topics

Próximos partidos ARG Amistosos 06:00 URU

Dudas en la portería y novedades sobre las lesiones

La situación en la portería es uno de los grandes temas de debate. Emiliano Martinez, del Chelsea, ha sido convocado pese a haberse sometido a una operación por una grave lesión de mandíbula sufrida en un partido de la Premier League. Aunque «Dibu» todavía no ha vuelto a disputar un partido oficial con el Chelsea, Scaloni quiere contar con su portero titular. No obstante, el seleccionador no correrá riesgos y ha convocado a otros tres guardametas, Geronimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltran, de River Plate, por si Martinez no está plenamente recuperado.

El centro del campo y el ataque rebosan calidad técnica, con jugadores como Enzo Fernandez, Nico Paz y Thiago Almada. Estos jóvenes talentos representan el futuro técnico de la selección. Scaloni busca integrar a futbolistas capaces de aportar la capacidad de conservar el balón y la visión de juego que ofrecía Messi, aunque nadie pueda reemplazar por sí solo el impacto del astro del Inter Miami tras su retirada de la selección.

Anuncios

El camino que le espera a Argentina

Argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica en un parón de selecciones que será emotivo tanto para los jugadores como para los aficionados. Estos partidos son más que simples amistosos: representan los primeros pasos para definir la identidad del equipo sin su emblemático líder. La flexibilidad táctica de Scaloni estará bajo la lupa mientras decide cómo repartir la responsabilidad ofensiva entre sus talentosos atacantes y sus creativos centrocampistas.

Con jugadores como Matías Soule y Gianluca Prestianni también en la convocatoria, la mirada está puesta de lleno en el ciclo del Mundial de 2030. La transición puede ser difícil, pero la cantidad de talento a disposición de Scaloni apunta a que Argentina seguirá siendo una potencia del fútbol mundial.