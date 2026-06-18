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Mart van Mourik

Traducido por

El comentarista de la NOS durante Suiza-Bosnia y Herzegovina se equivoca; los espectadores se quejan en masa

Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
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De nuevo, un comentarista de la NOS decepcionó a los espectadores. Durante el partido del Grupo B del Mundial entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, Frank Wielaard cometió un gran error. Antes, Philip Kooke y Jan Roelfs ya habían frustrado a la audiencia con fallos llamativos en otros encuentros.

En el 56’, se concedió un córner a Suiza tras desviar el portero bosnio, Nikola Vasilj, el balón por encima de su portería.

Sin embargo, el árbitro João Pinheiro anuló la decisión porque Dan Ndoye estaba en fuera de juego antes de rematar de chilena.

El comentarista, distraído, aseguró que el árbitro había detenido el juego para una pausa de hidratación.

«Vaya, ese comentarista vuelve a estar despistado», reza uno de los comentarios más leídos. «El comentarista de la NOS cree que la pausa para hidratarse ya es en el minuto 55», escribe otro.

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