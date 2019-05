El Colo Colo que sueña Harold Mayne-Nicholls: Bielsa + Fernández + Vidal + Bravo

Mayne-Nicholls aterrizó las posibilidades de que el Loco y los tres formados en el Monumental se sumen al cuadro albo.

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP y hoy vice de , contó cuáles son las posibilidades de que se produzcan los regresos que para los hinchas del Popular son todo un sueño, los de Claudio Bravo, Arturo Vidal y Matías Fernández, tres de casa.

"Quisiera tener a todos los jugadores que el cuerpo técnico crea que son necesarios para salir campeones de todas las competencias. No creo en los dirigentes contratando jugadores. Hay recursos que optimizar y ver también las circunstancias. Claudio, Arturo, Matías… y tantos otros. Sería un orgullo poder traerlos, pero no depende de mí", sintetizó el directivo en una entrevista con La Cuarta.

Y no se quedó ahí, pues fue consultado por la opción de que cruce caminos una vez más con Marcelo Bielsa, pero ahora en Macul. "Marcelo vino el 2007 y todos me hacían la pregunta de si el medio era atractivo. Me trataron de loco, y acá estuvo tres años. Todo se puede, hay que ver si coincidimos, hoy tenemos un gran entrenador y tengo mucha fe en la capacidad de Mario Salas. Por ningún motivo pensaremos en otro DT, sería una falta de respeto y una irracionalidad absoluta. Además, Marcelo debe estar bastante deprimido con lo que pasó en Leeds. No creo que esté de humor ni siquiera para levantar el teléfono", agregó.