El código secreto del imperio: ¿por qué Luis Enrique no teme sacrificar a sus estrellas?

Johan Cruyff, la leyenda neerlandesa por la que Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, siente una enorme admiración, repetía siempre que la tarea más difícil en el fútbol no es llegar a la cima, sino volver a ganar después de haber saboreado la victoria. Mantener el éxito es más complejo que alcanzarlo, y defender títulos exige una mentalidad distinta, sobre todo cuando el equipo campeón se convierte en el objetivo que todos quieren derribar.

Esa idea parece estar muy presente en el proyecto de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain, que afronta una nueva temporada cargado de ambiciones excepcionales, después de haberse impuesto en el trono de Europa. El equipo no quiere conformarse con lo logrado, sino que aspira a ampliar su dominio, seguir acumulando títulos y transformar su reciente éxito en una era larga de hegemonía.

Como campeón de Europa en las dos últimas temporadas, el Paris Saint-Germain tiene la oportunidad de lograr una hazaña histórica: conquistar la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva y convertirse en el segundo equipo en la historia de la competición en conseguirlo. En el plano doméstico, el club francés busca ganar el título de liga por tercera temporada seguida, en una nueva prueba de la capacidad del grupo para gestionar la presión del éxito y las expectativas de la afición.

Pero el camino hacia la gloria no está exento de obstáculos. El Paris Saint-Germain no ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, ya que llegó al enfrentamiento ante el Manchester City en el Etihad Stadium ocupando el sexto puesto de la liga francesa, tras cosechar tres victorias, dos empates y una derrota. Pese a ello, la preocupación no parece dominar el ambiente del club, y no hay indicios de que los resultados tempranos hayan llevado a los dirigentes a cuestionar el proyecto que encabeza el entrenador español.

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La filosofía de Cruyff: ganar de forma repetida es más difícil que llegar a la cima

Luis Enrique no considera el arranque irregular como una crisis que obligue a cambiar el rumbo, sino que lo asume como parte de una temporada larga, que no puede juzgarse a partir de un número limitado de partidos, según informó la cadena británica "BBC".

El Paris Saint-Germain pasó por circunstancias similares al inicio de la temporada pasada, antes de recuperar el equilibrio y lograr los resultados que lo llevaron a la cima de Europa. Por eso, el entrenador parece convencido de que el equipo cuenta con la calidad y la experiencia necesarias para superar esta etapa, siempre que mantenga la disciplina y la confianza en el trabajo diario.

Luis Enrique expresó esa confianza con claridad al lanzar una pregunta con cierto tono desafiante: "¿Queréis apostar contra nosotros?". La frase no fue una simple respuesta pasajera a las críticas, sino que reflejó la fe del técnico en la capacidad de su equipo para reaccionar y su rechazo a emitir juicios prematuros sobre un grupo acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles.

Sin embargo, el verdadero desafío no consiste solo en recuperar el nivel, sino en evitar caer en la trampa del éxito. Cuando los jugadores lo ganan todo, resulta fácil que se infiltre en ellos la sensación de satisfacción o la creencia de que su estatus garantiza su continuidad sin necesidad de realizar el mismo esfuerzo.

Y es precisamente aquí donde surge una de las tareas más importantes de Luis Enrique: mantener a sus jugadores en un estado de competencia permanente y convencerlos de que los logros anteriores no conceden a nadie inmunidad frente al declive, y de que la titularidad no se reserva por el nombre o la historia, sino por el rendimiento, la predisposición y el compromiso.

Contratos largos y un mensaje claro: el proyecto es más grande que una sola generación

El Paris Saint-Germain no se limitó a expresar su confianza en el entrenador a través de declaraciones, sino que tradujo esa confianza en pasos concretos que confirman su deseo de continuar con la misma línea de trabajo.

Luis Enrique firmó un nuevo contrato que se extiende hasta 2030, en un movimiento que refleja el deseo de la dirección de construir un proyecto a largo plazo bajo su mando, lejos de los cambios recurrentes que marcaron etapas anteriores de la historia del club.

De forma simultánea al anuncio de la renovación del entrenador, el club dio a conocer la ampliación de su vínculo con varios elementos importantes: João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo y Senny Mayulu.

Estos pasos transmiten un mensaje claro al vestuario: el proyecto no se detiene en un grupo determinado, y el club planifica el futuro manteniendo sus pilares fundamentales, al tiempo que sigue desarrollando a los elementos capaces de aportar.

La estabilidad no se limita a los jugadores y al entrenador, sino que se extiende al cuerpo técnico, que no ha experimentado grandes cambios desde la llegada de Luis Enrique a París en 2023.

Joaquín Valdés es uno de los rostros más destacados del entorno del técnico español, al que acompaña desde los días de trabajo con el filial del Barcelona. No es un simple asistente técnico, sino que representa un importante nexo de comunicación con los jugadores en el plano personal y ayuda a mantener el equilibrio dentro del grupo.

Valdés desempeña un papel que va más allá de los detalles del entrenamiento, pues conoce bien la personalidad de Luis Enrique y puede ayudarle a recuperar la concentración cuando las presiones se entremezclan con las exigencias del trabajo. A menudo aparece en segundo plano durante las conferencias de prensa, en una imagen que refleja su presencia constante junto al entrenador.

Rafel Pol, por su parte, asume una vertiente estratégica importante y trabaja como el segundo hombre del cuerpo técnico, completando un sistema basado en el reparto de funciones y la estabilidad en la forma de trabajar.

La profundidad de la plantilla: el arma que cambió los cálculos de Luis Enrique

Aunque la mayor parte de los detalles del trabajo técnico se mantiene, uno de los avances más destacados del Paris Saint-Germain es contar con un grupo más amplio de jugadores capaces de participar sin que el nivel del equipo se desplome.

La temporada pasada demostró que la profundidad de la plantilla puede marcar la diferencia entre un equipo que compite por los títulos y otro que se conforma con intentar alcanzarlos. Una temporada larga, con partidos encadenados, viajes, presiones y lesiones, no permite depender de un grupo limitado de futbolistas en todas las competiciones.

Luis Enrique ya puede dar descanso a uno o más titulares, e incluso dejar fuera de las convocatorias a algunos nombres destacados, sin que eso provoque necesariamente una caída en el rendimiento del equipo.

Ousmane Dembélé se ausentó de la convocatoria del partido en el que el Paris Saint-Germain venció al Le Mans el sábado, al igual que Lucas Digne había sido descartado en una fase anterior de la temporada.

Decisiones de este tipo no significan necesariamente que exista un problema con los jugadores, sino que reflejan el deseo del cuerpo técnico de gestionar las cargas físicas y garantizar que los elementos clave lleguen a los grandes encuentros en las mejores condiciones posibles.

Esa filosofía se hizo evidente en el partido contra el Le Mans, cuando Luis Enrique alineó a ocho jugadores que no suelen formar parte del once titular en los grandes partidos. Y cuando el resultado quedó empatado, recurrió a cuatro de sus estrellas para decidir el encuentro y asegurar la victoria.

Es una manera de confirmar que el entrenador no quiere tener solo un equipo titular y otro suplente, sino un grupo capaz de adaptarse a las exigencias de cada partido, conservando opciones determinantes en el banquillo.

Esa profundidad le da a Luis Enrique la oportunidad de gestionar la temporada con mayor flexibilidad y reduce las probabilidades de desgastar a sus principales futbolistas antes de las citas decisivas, además de situar a todos ante la realidad de que la competencia por los puestos no se detendrá.

La salida de los nombres rutilantes: ¿por qué el PSG no teme el cambio?

El proceso de remodelación del equipo no se limitó a ampliar las opciones disponibles, sino que también incluyó cambios en la línea de ataque, tras las salidas de Gonçalo Ramos, Bradley Barcola y Lee Kang-in, según el informe.

Dani Gil, corresponsal de la cadena española "COPE" en París, explica que el club se ha vuelto más interesado en fichar jugadores con un gran deseo de progresar, después de que algunos de sus elementos anteriores conquistaran títulos y obtuvieran suculentas recompensas económicas.

Gil señala que el club no podía darle a Barcola los minutos de juego que deseaba, lo que convirtió la búsqueda de jugadores más apasionados y ambiciosos en uno de los objetivos de la nueva etapa.

La importancia de esta visión radica en que sitúa la motivación personal entre los criterios de selección, junto al talento y la capacidad técnica. Que un jugador posea habilidades excepcionales no basta por sí solo para garantizar su éxito en un sistema que exige un compromiso constante, disposición para aceptar la competencia y trabajo según las normas que fija el entrenador.

Mika Godts y Ferran Torres son vistos como dos ejemplos de jugadores que buscan reivindicarse a un nivel superior, dado que sus trayectorias difieren de las de los nombres que abandonaron el equipo.

Según Gil, el cuerpo técnico no consideraba que Barcola fuera capaz de alcanzar el mismo nivel al que llegó Dembélé, pese a los destellos técnicos que mostró el futbolista francés. Con todo, esos destellos fueron suficientes para convencer al Liverpool de pagar 123 millones de libras esterlinas por su fichaje, en una operación que refleja el valor que puede adquirir el talento en el mercado de traspasos.

Pero la visión de Luis Enrique no se basa en conservar nombres por su simple fama, ni en dar por supuesto que el jugador que contribuyó a ganar títulos seguirá siendo la mejor opción para siempre. El criterio fundamental es la capacidad de cada elemento de servir al equipo en la próxima etapa.

Ferran Torres: del sufrimiento psicológico a la mentalidad del tiburón

La historia de Ferran Torres parece uno de los casos más interesantes en este contexto, ya que su traspaso no fue solo un nuevo paso en su carrera profesional, sino una oportunidad para recuperar la confianza en sí mismo y confirmar su capacidad de influir.

El jugador atravesó un periodo difícil en el plano psicológico durante su anterior experiencia en el Barcelona, sobre todo cuando no participaba con regularidad, a pesar de haber logrado sus mejores números goleadores la temporada pasada.

Torres trabajó para reforzar su solidez mental, hasta el punto de autodenominarse «el tiburón», en alusión al deseo de afrontar los desafíos con mayor ferocidad y de no permitir que los obstáculos debiliten la confianza en sus capacidades.

Y ahora, después de marcar el gol de la victoria de España en la final de la Copa del Mundo y de anotar siete goles en Francia, siente que por primera vez en su carrera se ha convertido realmente en un jugador deseado, según el informe.

Parece que ese sentimiento se refleja en la manera en que asume su papel dentro del equipo, pues conoce bien la naturaleza del sistema al que se ha incorporado y es consciente de que Luis Enrique no construye su proyecto en torno a una sola estrella, sino alrededor de un grupo que trabaja según normas comunes.

En los equipos de Luis Enrique, el delantero no está por encima del entrenador, ni el estrellato se concede como un privilegio permanente. El técnico es quien determina el estilo de juego, los criterios y las normas de conducta, y los jugadores deben adaptarse a ese sistema e integrarse en él.

Ese es uno de los pilares que explican la capacidad del Paris Saint-Germain para prescindir de futbolistas con nombres importantes sin perder su identidad ni verse obligado a reconstruir el equipo desde cero.

De los fichajes millonarios a un sistema integral: una revolución que va más allá del primer equipo

Quizá la transformación más importante en la experiencia de Luis Enrique resida en la manera en que ha cambiado la imagen del Paris Saint-Germain. Tras años en los que el club era visto como un proyecto basado esencialmente en acumular estrellas y gastar de forma desmesurada, el equipo ofrece ahora un modelo distinto, sustentado en el equilibrio técnico, la planificación y el aprovechamiento de los jóvenes talentos.

Luis Enrique ha obtenido competencias y un margen de trabajo que los propietarios cataríes nunca habían concedido de esta forma a ningún otro entrenador del club, lo que le ha permitido imponer su visión en los detalles del proyecto, desde la elección de los jugadores hasta la organización del trabajo diario, pasando por el desarrollo de los talentos emergentes.

La academia ya no es un sector separado del primer equipo, sino que se ha convertido en parte de la estrategia a largo plazo del club. La temporada pasada vio la participación de cuatro jugadores salidos de la academia en la Liga de Campeones: Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou e Ibrahim Mbaye. Eso refleja el deseo del club de abrir camino a los jóvenes talentos, en lugar de convertir los fichajes externos en la única opción para desarrollar la plantilla.

La nueva ciudad deportiva encarna esa filosofía. El primer equipo se ubica en la parte alta del complejo, mientras que la academia se sitúa en la parte baja, en una imagen que refleja el camino de ascenso que los jóvenes jugadores deben recorrer para llegar a los niveles más altos del fútbol.

El complejo fue inaugurado oficialmente en noviembre de 2024, con inversiones de 350 millones de euros, reuniendo por primera vez a los equipos profesionales y a las academias masculina y femenina, así como a la escuela, en un mismo emplazamiento. No se trata solo de edificios e instalaciones, sino del intento de crear un entorno unificado en el que los distintos equipos del club compartan los mismos principios y métodos, con mejores oportunidades para desarrollar a los jugadores y seguir su progresión.

Una sola filosofía, de la cúspide a la base

Esta metodología se aplica siguiendo una secuencia clara que comienza en el primer equipo y se extiende a los equipos de las categorías inferiores, de modo que la filosofía de Luis Enrique se convierte en la referencia fundamental del trabajo dentro de la academia.

Aunque el entrenador del equipo sub-23 es un exfutbolista, el método de trabajo que sigue está extraído de los principios que Luis Enrique aplica con el primer equipo, en medio de reuniones continuas que congregan a los responsables de los distintos sectores.

Yohan Cabaye, director del centro de entrenamiento, se encarga de comunicarse de forma regular con Luis Campos, director deportivo, y con Olivier Gagne, subdirector del sector del fútbol profesional. Campos, Gagne y Luis Enrique también procuran asistir a los partidos de los equipos juveniles siempre que la ocasión lo permite, para seguir a los talentos y evaluar su evolución de cerca.

La importancia de este sistema quedó de manifiesto durante el último parón internacional, cuando en el club solo quedaron cuatro jugadores del primer equipo, mientras que 16 futbolistas de la academia estaban ocupados con sus selecciones nacionales.

Esa situación permitió a Luis Enrique pasar las tres semanas en el campo de entrenamiento con los jóvenes jugadores y darles una oportunidad poco habitual de entrenar ante él y mostrar su potencial, lejos del ambiente de los partidos oficiales y de las presiones de la competición.

Este paso revela una faceta importante del proyecto: el parón internacional no representa para el entrenador un simple periodo para tomar aire, sino que puede convertirse en una oportunidad para evaluar talentos, descubrir opciones de futuro y determinar qué jugadores son capaces de acercarse al primer equipo.

Así, la construcción del equipo no se limita a lo que ocurre en el mercado de traspasos, sino que empieza desde dentro, mediante un sistema que conecta la academia con el cuerpo técnico y la dirección deportiva, y que ofrece a los talentos un itinerario claro hacia la competencia al máximo nivel.

Un muro entre Luis Enrique y los medios: no hay margen para cruzar los límites

Por otro lado, Luis Enrique se relaciona con los medios de comunicación con una reserva evidente, prefiriendo mantener una distancia que separe su vida profesional de la curiosidad de los periodistas. Cuando le preguntaron qué había hecho durante el parón de tres semanas, se limitó a señalar que el asunto no le importa a nadie. La respuesta vino a confirmar su enfoque de establecer límites claros entre lo que concierne a su trabajo y lo que no desea compartir con los demás.

El entrenador mantiene relaciones cordiales con un número reducido de periodistas españoles y puede responder a sus mensajes telefónicos, pero en Francia aplica normas más estrictas. No hay espacio para declaraciones oficiosas que puedan publicarse después, ni cafés con los corresponsales, ni entrevistas individuales exclusivas. Prefiere que su relación con los medios esté regida por un marco oficial que le garantice el control de sus mensajes y le evite entrar en detalles que no desea discutir.

En su primer año en el Paris Saint-Germain respondía a las preguntas en español, pero ahora emplea el francés con fluidez, en una evolución que refleja su integración en el entorno que le rodea y su capacidad de comunicarse directamente con los medios locales.

Con todo, su reserva no significa que sea una personalidad cerrada cuando se trata de fútbol. Cuando la conversación pasa al propio juego, Luis Enrique se muestra como un entrenador interesante, con opiniones claras, que no duda en criticar lo que considera una exageración en el tratamiento de los acontecimientos.

Antes del partido contra el Le Mans, comenzó su intervención señalando que todo el mundo se entretiene, como de costumbre, con las cuestiones más triviales del fútbol, antes de abordar la manera en que los medios franceses tratan los resultados del Paris Saint-Germain.

A su juicio, cuando el equipo gana, sus rivales son vistos como si fueran de menor categoría, mientras que cualquier tropiezo se transforma en una catástrofe que genera inquietud y dudas. Es un estado de extremismo en los juicios que hace que el equipo pase mediáticamente de la cima a la crisis en un corto periodo de tiempo, pese a que la realidad de una temporada es mucho más compleja que eso.

Manchester City: un duelo que va más allá de los tres puntos

Todas las miradas se dirigen ahora al Etihad Stadium, donde el Paris Saint-Germain se prepara para enfrentarse al Manchester City en un partido con dimensiones deportivas y mediáticas que trascienden los límites de la lucha por los puntos.

Resultará interesante conocer la manera en que Luis Enrique afrontará las preguntas relacionadas con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y su antecesor en el Barcelona y antiguo colega en su trayectoria como técnico, además de las acusaciones que la Premier League dirigió al club inglés.

Parece que la relación entre ambos entrenadores estará presente en el escenario, sobre todo porque Luis Enrique no oculta su aprecio por Guardiola, y el enfrentamiento brinda además la ocasión de hablar del legado del técnico español y de su influencia en el fútbol moderno.

Se espera que los dos hombres se saluden, en una imagen que puede encerrar significados que van más allá de la cortesía habitual entre entrenadores. Y quizá las declaraciones de Luis Enrique revelen su postura sobre el legado de Guardiola, aunque el caso legal que rodea al Manchester City no sea el eje principal de su intervención.

Ambas partes son conscientes de que las preguntas relativas a estos asuntos podrían plantearse desde el momento de la llegada a Mánchester, pero el informe indica que el equipo de comunicación del Paris Saint-Germain no tiene intención de preparar de antemano una respuesta unificada para el entrenador.

Eso refleja el nivel de confianza del que goza Luis Enrique dentro del club: se le deja margen para afrontar las preguntas según su propio criterio y personalidad, sin imponerle respuestas preparadas con antelación ni intentar controlar cada palabra que pueda pronunciar.

Al final, parece que Luis Enrique afronta esta etapa consciente de la naturaleza de los desafíos que le esperan. Ganar títulos ha situado al Paris Saint-Germain en una posición excepcional, pero también ha elevado el techo de las expectativas y ha convertido cada partido en una prueba de la capacidad del equipo para mantener su nivel.

Entre la ambición de lograr el triplete histórico, el trabajo de renovar el grupo, el desarrollo de los jóvenes talentos y la imposición de la disciplina en el vestuario, el entrenador español busca demostrar que el éxito no necesita solo nombres rutilantes, sino un sistema integral que sepa lo que quiere y cómo conseguirlo.

Cualesquiera que sean las preguntas que le planteen en Mánchester, lo más probable es que Luis Enrique se muestre con la personalidad a la que todos están acostumbrados: muy inteligente, de réplica rápida, capaz de gestionar las presiones y seguro de su posición dentro de un proyecto que le otorga una amplia autoridad y una responsabilidad mayor.

Porque el verdadero desafío, como recordaba siempre Cruyff, no es ganar una vez, sino encontrar cada vez la motivación y la manera necesarias para volver a ganar.



