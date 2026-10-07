El club impone con efecto inmediato la prohibición de saltar a los aficionados tras una preocupante constatación

El VfL Bochum, equipo de la segunda división alemana, ha impuesto con efecto inmediato a sus aficionados de la grada Este una prohibición de saltar. El club ha tomado esta decisión después de que quedara claro que determinados movimientos de los aficionados pueden provocar “vibraciones considerables” en la grada de pie en cuestión.

El Bochum disputa sus partidos como local en el Ruhrstadion, que será modernizado en un plazo relativamente corto. En los sectores N2, O, P y Q de la grada Este se suele saltar con entusiasmo y de forma rítmica, pero eso ya no estará permitido.

Sky escribe que el club ha llegado a esta decisión basándose en un informe de la empresa de ingeniería que va a llevar a cabo la modernización del Ruhrstadion. En el informe se indica, entre otras cosas, que determinados movimientos pueden provocar “vibraciones considerables”.

Aunque la capacidad de carga de las gradas está garantizada, los movimientos simultáneos de los aficionados, como los saltos rítmicos, pueden provocar un llamado “efecto trampolín”. Debido a ese efecto, la grada en cuestión puede botar perceptiblemente hacia arriba y hacia abajo.

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Aun así, el Bochum ha decidido no cerrar la grada de inmediato, sino imponer una prohibición de saltar. A partir del 11 de octubre, cuando está programado el partido en casa contra el Arminia Bielefeld, dejará de estar permitido saltar de forma rítmica. Los movimientos espontáneos, tras por ejemplo un gol, seguirán estando permitidos.

El club hace un llamamiento urgente a los aficionados para que respeten la nueva norma, con el fin de evitar que tengan que aplicarse medidas más severas, como el cierre de la grada. En la grada Este se sientan unos 10.000 aficionados.

Las renovaciones previstas del Ruhrstadion deberían estar terminadas en 2028. Es posible que después los aficionados puedan volver a saltar como antes. Por cierto, el Bochum ha comenzado la temporada con siete puntos en seis partidos, lo que le sitúa en la novena posición de la 2. Bundesliga.