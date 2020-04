El club en el que siempre quiso jugar Neymar

En cada ventana del mercado de pases de los últimos años, Neymar es uno de los nombres que suena con más fuerza entre los gigantes europeos. El brasileño es un viejo sueño del y que sigue buscando su regreso tras su partida en 2017 para unirse al PSG y convertirse en el jugador más caro de la historia, por 222 millones de euros.

Por supuesto, los valores son astronómicos, pero los clubes brasileños también sueñan con contratar a Ney algún día. Y si hay un equipo que realmente pueda aspirar a eso hoy por hoy es Flamengo. Además del poder económico cada vez más distante de otros equipos de , el campeón de América cuenta con el deseo del futbolista de ponerse la misma camiseta que alguna vez perteneció a Zico.

"Neymar no Mengão logo menos. Eu apoio";



Gabigol fez o convite para o craque do voltar ao Brasil e ser seu companheiro no Flamengo. pic.twitter.com/oZwHZpJ6G2