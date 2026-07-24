¡Ay, el Hertha! Por todo lo que ha tenido que pasar la Vieja Dama de Berlín. La fiebre del Big City Club en torno al controvertido inversor Lars Windhorst, la toma de control por parte de la controvertida firma de inversión 777, el fiasco de 76 días con Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann en el consejo de supervisión, la casi insolvencia tras el descenso de 2023, el golpe del destino por el fallecimiento prematuro del presidente Kay Bernstein.

Y todo eso ocurrió solo en los últimos siete años, por no hablar del caos anterior. Sin embargo, el club de Segunda sigue arrastrando hoy ese pasado reciente. No en el plano emocional, sino en el económico.

Así lo demuestra estos días un hecho muy llamativo a unas dos semanas del arranque de la temporada contra el VfL Bochum: el Hertha BSC es el único de los 36 clubes profesionales alemanes que todavía no ha fichado a ningún refuerzo. Ni uno. En palabras: cero.

¡Único club profesional alemán! Hertha BSC sigue sin un solo fichaje

Y eso que el superávit de traspasos que había que lograr, dadas las grandes cargas del pasado, para poder moverse siquiera en el mercado, en realidad ya se ha alcanzado. Los berlineses han ingresado hasta ahora 25,5 millones de euros solo en traspasos por las salidas de la gran promesa Kennet Eichhorn (por nueve millones al Leverkusen), el máximo goleador Fabian Reese (ocho millones de euros, Wolfsburgo), el portero titular Tjark Ernst (cinco millones, Feyenoord) y el mediapunta Michael Cuisance (3,5 millones, Lens). En total, ya son doce los jugadores que han dejado el club.

Naturalmente, ni de lejos toda esa suma se queda únicamente para el Hertha. Pero también se han podido ahorrar los altos salarios de Diego Demme (sin contrato) y Michal Karbownik (libre al Basaksehir). Aun así, la renovada esperanza de los aficionados de arrancar la pretemporada con una plantilla prácticamente completa volvió a no cumplirse. El verano berlinés volverá a ser largo.

Ni siquiera se cumplieron los pronósticos del propio personal del club. El entrenador Stefan Leitl, que pese a tener garantizado el cargo no salió exento de polémica de la temporada pasada, dijo hace dos semanas sobre los nuevos jugadores: "Pronto llegará algo. Eso espero. Sería bonito que ocurriera de cara al stage de pretemporada".

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Hertha BSC y el mercado de fichajes: "Ahora le toca al club actuar"

El Hertha comenzó esa concentración el pasado viernes y el próximo domingo ya regresará a la capital. "Los perfiles están clarísimamente definidos. Está claro lo que necesitamos. Ahora le toca al club actuar. Estamos trabajando en ello y esperamos poder anunciar algo pronto. Primero tenemos que cerrar el vacío en algunas posiciones", dejó saber Leitl, en el cargo desde febrero de 2025 y con un promedio de 1,58 puntos tras 50 partidos.

Lo que hace falta, ante todo, es un delantero con gol y también un lateral izquierdo. En ataque, tras la lesión de larga duración en los aductores de Luca Schuler, ahora mismo solo queda Sebastian Grönning; la temporada pasada, el jugador de 29 años era el tercer delantero. A ello se suma la promesa de 18 años Niklas Hildebrandt.

Detrás, la situación es aún más escasa. Ahora mismo no hay en la plantilla ningún lateral izquierdo natural con contrato profesional. En los amistosos disputados hasta ahora ya han tenido que echar una mano el extremo ofensivo Gustav Christensen (¡un diestro!) y el joven de 17 años Mayson Grothe, que sí se desenvuelve en esa posición, pero que apenas suma tres míseros partidos, con el Sub-19 del Hertha.

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Pese al presupuesto top: Hertha BSC tiene que reinventarse

También se quiere fichar a un nuevo número uno pese a que hay tres porteros en la plantilla. El centrocampista Paul Seguin, uno de los jugadores más importantes del equipo, lo resumió hace poco: "Hemos perdido muchísima calidad. Vamos a intentar mantener la calma".

Tanto los jugadores como el club no tienen otra opción que tener paciencia y armarse de resistencia. El Hertha, quién lo iba a decir, vuelve a reinventarse una vez más casi de paso. Esta vez de forma involuntaria, porque tiene que hacerlo.

Al menos, el hecho de que se avanza también se refleja en que, a diferencia del verano de 2025, no hubo que temer por la licencia para la 2. Bundesliga. Además, el Hertha volverá a arrancar con un presupuesto que muchos rivales de la liga no pueden permitirse y que, además, "es muy ambicioso y naturalmente también nos permite aspirar al top 3", como había explicado el director financiero Ralf Huschen.

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Un ex del Hoffenheim pone patas arriba al Hertha BSC

Sin embargo, eso va de la mano con la vía de consolidación emprendida. Aun así, sigue existiendo la esperanza de lograr el regreso a la máxima categoría en el cuarto intento. Con un equipo que ni mucho menos está hecho todavía y que, de todos modos, primero tiene que encontrarse, pero que por fin se presentará con un balance económico claramente más equilibrado.

"Tenemos que creer que la estrategia funcionará. Este club se merece que lo hagamos de forma seria y sólida", reclamó Peter Görlich comprensión en el reciente arranque de temporada. Desde septiembre, el técnico de 59 años, que anteriormente trabajó casi seis años en la misma función en el TSG Hoffenheim, es director general del Hertha.

Es él quien está poniendo patas arriba al club de la capital, que en la pasada temporada, cerrada en séptimo lugar, nunca estuvo entre los cinco primeros de la liga. Scouting, análisis, planificación de plantilla, departamento médico: todo está bajo examen. "Nos falta nitidez estructural", había declarado Görlich en la asamblea de socios de finales de abril. Quiere dar un enfoque más integral a los procesos de decisión y repartir la carga entre más expertos. Porque: "En muchas cosas no tenemos la suficiente claridad en el contenido".

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¿Cómo es el programa del arranque de Hertha BSC?

No se le puede reprochar eso al propio Görlich, porque sus mensajes fueron inequívocos. "Dependemos de generar ingresos por traspasos. Aquí nada es intransferible. No necesitamos un nuevo comienzo. Ni siquiera podemos permitirnos un nuevo comienzo. Pero necesitamos una precisión muy clara", dijo.

Ahora, sin embargo, esa también se hace necesaria poco a poco en el equipo. Sobre todo porque los dos centrales Linus Gechter y Marton Dardai, así como el extremo derecho Marten Winkler, siguen coqueteando seriamente con una salida. El entorno hace tiempo que se ha puesto nervioso, probablemente no solo por el programa del arranque: al partido fuera de casa en el Ruhrstadion de Bochum le sigue una actuación ante su público contra el Heidenheim, recién descendido de la Bundesliga, y después toca visitar al Saarbrücken, de Tercera, en la Copa.

La dinámica del mercado de fichajes siempre es especial y la ventana sigue lejos de cerrarse. Pero en este momento el Hertha va por detrás de su propio calendario. Aunque al menos recientemente sí pudo presentar a una cara nueva: Andreas Schumacher, hasta ahora en el 1. FC Magdeburg, se incorpora como segundo entrenador al cuerpo técnico de Leitl.