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KV Mechelen v Club Brugge - Jupiler Pro League Champions Play-Off MECHELEN, BELGIUM - MAY 21 : Tresoldi Nicolo forward of Club Brugge celebrates scoring a goal during the Jupiler Pro League Champions Play-Off match between KV Mechelen and Club Brugge on May 21, 2026 in Mechelen, Belgium, 21 05 2026 Mechelen Belgium Copyright: xVincentxKalutxImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

El Club Brugge se lleva el título nacional a pesar de la brillante actuación de Myron van Brederode

KV Mechelen vs Brujas
KV Mechelen
Brujas
First Division A

El Club Brugge se proclamó campeón de Bélgica el jueves tras empatar 2-2 en casa del KV Mechelen. El Union Saint-Gilles, su rival, no pasó del 0-0 contra el KAA Gent, por lo que el punto bastó para el vigésimo título del club.

El Club Brugge dominó el inicio y se adelantó a los 17 minutos: Nicolo Tresoldi asistieron a Christos Tzolis, quien marcó desde fuera del área (0-1). Hugo Vetlesen y Aleksandar Stankovic pudieron ampliar la ventaja, pero el portero Ortwin De Wolf lo evitó.

Poco después del descanso, el local Myron van Brederode, ex del AZ, igualó con un regate entre las piernas a Van den Heuvel. Inmediatamente, y tras protestar Mechelen un penalti, Tzolis asistieron a Tresoldi, que puso el 1-2.

Parecía sentencia, pero a tres minutos del final llegó el golpe. Van Brederode centró desde la esquina, Van den Heuvel falló en el despeje y el balón entró tras tocar el poste: 2-2.

En el descuento, el Union marcó en Gante, pero lo anularon por fuera de juego. El 0-0 final permitió al Brujas celebrar su vigésimo título a pesar del empate. 

First Division A
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