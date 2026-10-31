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barcelona real madridGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Clásico se convierte en una pesadilla para una estrella del Madrid: ladrones irrumpen en su casa y roban objetos de valor

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

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El brasileño Éder Militão, defensa del Real Madrid, se ha convertido en la última víctima de los robos que tienen como objetivo las viviendas de los futbolistas, después de que su casa fuera asaltada durante el clásico frente al Barcelona el pasado domingo, cuando los ladrones se llevaron relojes y joyas valorados en más de 350.000 euros.

El diario español El Mundo informó de que el robo se produjo entre las nueve y las diez de la noche, durante la primera parte del encuentro en el que Militão permaneció en el banquillo, después de que al menos dos personas irrumpieran en una de las habitaciones superiores de su casa en la zona de La Moraleja, mientras varios miembros de su familia veían el partido en la planta baja.

Entre lo sustraído había un reloj Rolex valorado en unos 53.000 euros y otro de la marca Richard Mille con un valor cercano a los 170.000 euros, además de 3 bolsos de Chanel por un valor aproximado de 15.000 euros, anillos y pulseras de Cartier estimados en unos 25.000 euros, así como otras joyas, pulseras y bolsas de viaje, lo que eleva el valor total de lo robado a más de 350.000 euros.

La policía llegó a la vivienda acompañada por los agentes de seguridad privada de la urbanización vallada, después de que los residentes no advirtieran ningún movimiento sospechoso durante el suceso, y al inspeccionar la habitación del jugador encontraron sus contenidos esparcidos, en una escena que dejaba al descubierto las huellas del asalto.

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