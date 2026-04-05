El Clásico europeo... ¿Qué nos dice la historia sobre el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich?

El Real Madrid se prepara para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones este martes, cuando reciba al Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu.

Este enfrentamiento tiene un carácter histórico especial, ya que se trata del «Clásico» más importante de la historia de la Liga de Campeones, al ser el partido más repetido en la competición continental, con 28 encuentros entre ambos equipos.

Ningún otro enfrentamiento se acerca a esta cifra; le sigue el Real Madrid-Juventus, con 22 partidos, y luego el Real Madrid-Manchester City, junto con el Milan-Barcelona, con 17 encuentros cada uno.

Según la web oficial del Real Madrid, el historial se inclina ligeramente a favor del club blanco, que ha marcado 45 goles y ha encajado 42, y ha logrado 13 victorias frente al Bayern, frente a 4 empates y 11 victorias del club bávaro.

El Real Madrid no ha conocido la derrota en sus últimos nueve partidos contra el Bayern de Múnich (siete victorias y dos empates), y ha logrado eliminar al equipo alemán en sus últimos cuatro enfrentamientos eliminatorios, tres de ellos en semifinales y uno en cuartos de final, todos los cuales terminaron con la conquista del título por parte del Real Madrid.

El último de estos enfrentamientos tuvo lugar en el camino del Real Madrid hacia su 15.º título, cuando Joselu marcó dos goles decisivos en los últimos minutos.

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