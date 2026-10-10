José Mourinho, entrenador del Real Madrid, decidió no comparecer en la rueda de prensa posterior al partido ante el Villarreal, que terminó con victoria del conjunto blanco por 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga.

El diario Marca señaló que LaLiga anunció la ausencia de Mourinho tras cumplirse 40 minutos del final del partido, sin que el técnico portugués acudiera a la sala de prensa del estadio Bernabéu.

Asimismo, ningún jugador del Real Madrid realizó declaraciones, en una imagen que se ha vuelto habitual esta temporada.

Pero la noticia más destacada tiene que ver con Mourinho, quien prefirió, según conoció el diario Marca, no hablar por temor a que sus declaraciones sobre el arbitraje le acarrearan una sanción.

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El entrenador dijo: «No voy a hablar porque quiero sentarme en el banquillo ante el Sevilla y el Barcelona».

El técnico portugués estaba muy enfadado por la actuación arbitral del colegiado Díaz de Mera, algo que quedó claramente de manifiesto durante el partido, ya que la tarjeta roja que recibió Vinicius fue la gota que colmó el vaso.

Mourinho ya estaba enfadado desde el partido del derbi, en el que consideró que el Atlético de Madrid merecía haber terminado el encuentro con 9 jugadores, pero la expulsión del jugador brasileño por un tirón de pelo a Saliba acrecentó el enfado del técnico portugués.

El enfado dentro del Real Madrid con el estamento arbitral aumenta jornada tras jornada, mientras el caso Negreira sigue presente en el trasfondo.

En medio de este ambiente cargado, Mourinho prefirió guardar silencio, tomarse un respiro y aplazar su aparición mediática hasta el próximo martes, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante la Roma en la Liga de Campeones de Europa.