El claro mensaje de Isco: "Cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia"

El jugador malagueño del Real Madrid fue suplente y no disputó ningún minuto en la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona.

Isco Alarcón ha aprovechado en su cuenta de Twitter para dar la razón a Rubén De la Red y a la vez dar un mensaje sobre su situación en el Real Madrid, indicando que "no goza de las mismas oportunidades que los compañeros".

Rubén de la Red, exjugador del Real Madrid, comentaba en una entrevista a As que "Isco tiene que saber que el Real Madrid no espera a nadie". "No espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros".

Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!💙 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) February 7, 2019

El futbolista ha querido dejar claro que sigue "trabajando y luchando" a la espera de esas oportunidades. Isco no jugó ningún minuto en el partido de Copa del Rey ante el Barcelona.