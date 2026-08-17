El Manchester City ha entrado en negociaciones avanzadas con el Lille francés para fichar al joven centrocampista marroquí Ayoub Bouaddi, en una operación que el club inglés busca cerrar rápidamente tras haber aprobado el traspaso del español Rodri al Barcelona.

Según el portal "BBC Sport", el Manchester City desea completar el fichaje de Bouaddi durante la presente semana, mientras que el Lille valora a su jugador de 18 años en unos 100 millones de euros, en medio del creciente interés por el talento marroquí, que se ha impuesto con fuerza en el panorama europeo durante el último período.

Bouaddi destacó de manera notable durante el pasado Mundial, tras haber sido titular en 5 de los 6 partidos que disputó la selección marroquí en su camino a los cuartos de final, confirmando así su capacidad para desenvolverse en los más altos niveles de competición pese a su corta edad.

El jugador del Lille cuenta con un bagaje precoz de experiencia, ya que ha disputado 88 partidos con el equipo francés desde su debut en octubre de 2023, pocos días después de celebrar su 16º cumpleaños, y contribuyó la pasada temporada a que el Lille ocupara la tercera posición en la Ligue 1.

El partido del Lille ante el Real Madrid en la Liga de Campeones de 2024 fue una de las etapas más destacadas de Bouaddi, tras ofrecer en él una actuación notable que reforzó su presencia en el panorama europeo, antes de seguir batiendo récords con su club, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del Lille en llegar a los 50 partidos en la Ligue 1, superando la marca que ostentaba el belga Eden Hazard.

Bouaddi domina la posición de creador de juego, además de poseer la capacidad de desempeñar múltiples roles en el centro del campo, lo que le hace idóneo para los planes del Manchester City, especialmente con la cercana salida de Rodri al Barcelona en una operación valorada en unos 65 millones de libras esterlinas con un contrato que se extiende por 4 temporadas.

Se espera que el traspaso de Rodri ponga fin a su larga trayectoria con el Manchester City, tras haber disputado 298 partidos con la camiseta del club a lo largo de 7 temporadas, desde su llegada procedente del Atlético de Madrid en 2019 por 62,8 millones de libras esterlinas, período en el que conquistó numerosos títulos, entre los más destacados la Liga de Campeones y la Premier League.

El movimiento del City hacia Bouaddi se produce en un momento en que el club sigue vigilando la situación del argentino Enzo Fernández, jugador del Chelsea, pero fuentes bien informadas señalan que el interés del entrenador Enzo Maresca por el jugador sigue siendo fuerte, lo que convierte el éxito del fichaje de Bouaddi en un factor que podría influir en los cálculos del club inglés sobre sus otros movimientos en el centro del campo.