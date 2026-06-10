El cinco veces internacional con la selección holandesa hizo reír a carcajadas a Van Gaal

A petición de De Telegraaf, Andries Noppert recuerda el Mundial 2022, que vivió con intensidad como inesperado portero titular de Holanda. El alto guardameta comparte una anécdota sobre el entonces seleccionador, Louis van Gaal.

Noppert recuerda una jornada de prensa de la KNVB, semanas antes del inicio del torneo en Catar: «Se hicieron muchas fotos y vídeos que se proyectaban en las pantallas gigantes de los estadios al presentar a los jugadores», explica el cinco veces internacional de la Oranje.

Todos debían idear una celebración, así que Noppert improvisó: «Un gesto de alegría por un gol o una parada. Nunca lo había pensado, así que me llevé unos prismáticos imaginarios a los ojos».

Lo hizo justo cuando Van Gaal revisaba las grabaciones. «No paraba de reírse», recuerda el portero frisón. «Esta foto se tomó después de ganar a Senegal. Van Gaal imitó aquí mi celebración». El técnico se divertía y comentó: «Vaya, eso sí que es una celebración».

El guardameta del Heerenveen solo tiene elogios para Van Gaal: «Con él sabes exactamente a qué atenerte, y me hizo sentir que era bueno tal como soy». A continuación recuerda un ejemplo de la forma directa del técnico durante el entrenamiento.

El portero de 32 años se quejó de que junto al campo de entrenamiento había una nevera portátil para los jugadores que solo contenía agua, mientras que al cuerpo técnico se le permitía tomar refrescos. «Estaba allí refunfuñando un poco, porque ya estaba harto de tanto agua. Al parecer, lo hice un poco demasiado alto, porque Van Gaal me oyó. Se acercó a mí con mucho alboroto. “Oh, ¿y qué bebes en casa?”, me preguntó. “Bueno, lo que me apetezca”, le respondí.

Luego señaló las dos neveras y sentenció: «A partir de ahora la de la izquierda es tuya; la de la derecha, con agua, es para los demás».

«Van Gaal y yo nos llevábamos bien. Es un sentimiento difícil de expresar con palabras. He compartido momentos maravillosos con este gran señor. Único», concluye un agradecido Noppert.